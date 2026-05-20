RO Water पीते हैं, फिर भी बैक्टीरिया का खतरा- IIT के वैज्ञानिकों को हर तीसरे सैंपल में मिला ई कोलाइ

RO Water Side Effects: आजकल ज्यादातर घरों में लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए आरओ (RO) का पानी पीते हैं। माना जाता है कि आरओ का पानी साफ और हेल्दी होता है, लेकिन हाल ही में आई एक स्टडी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों की रिसर्च में हर तीसरे पानी के सैंपल में ई-कोलाई (E.coli) बैक्टीरिया पाया गया। यानी सिर्फ आरओ लगवा लेना ही काफी नहीं है, उसकी सही सफाई और पानी को सही तरीके से स्टोर करना भी बेहद जरूरी है।