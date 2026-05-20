Heart Health: क्या आप भी दिल को लेकर इन 3 गलतफहमियों में जी रहे हैं? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया सच

Fact: कम उम्र में अक्सर लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक या दिल की बीमारी बुजुर्गों की समस्या है। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि दिल की बीमारी कई बार सालों पहले शुरू हो जाती है और शुरुआती समय में कोई लक्षण भी नजर नहीं आते। आज की खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, तनाव, कम नींद और एक्सरसाइज की कमी धीरे-धीरे असर डालती है। आसान शब्दों में कहें तो आज की आदतें ही भविष्य के दिल की सेहत तय करती हैं। इसलिए जल्दी ध्यान देना ओवररिएक्शन नहीं, बल्कि समझदारी है।