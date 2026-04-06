Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron (photo- gemini ai)
Cicada vs Omicron: कोविड-19 का वायरस समय-समय पर बदलता रहता है और अब एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे सिकाडा (BA.3.2) कहा जा रहा है। यह पहली बार 2024 के अंत में साउथ अफ्रीका में देखा गया था, फिर कुछ समय शांत रहा और 2026 में दोबारा एक्टिव होकर अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में फैलने लगा। इसका नाम सिकाडा इसलिए रखा गया क्योंकि यह कीड़े की तरह लंबे समय तक छिपा रहता है और फिर अचानक सामने आता है।
सिकाडा, ओमिक्रॉन परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बदलाव (म्यूटेशन) हैं जो इसे पहले के वेरिएंट से अलग बनाते हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में करीब 70-75 बदलाव पाए गए हैं, जो वायरस का वह हिस्सा होता है जिससे यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तुलना करें तो पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे BA.1 या BA.2 में इतने ज्यादा बदलाव नहीं थे। यही कारण है कि सिकाडा को जेनेटिकली अलग माना जा रहा है।
अभी तक की जानकारी के अनुसार घबराने वाली बात नहीं है। यह वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता (severity) ज्यादा नहीं दिख रही। यानी यह आसानी से संक्रमण फैला सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी का खतरा कम है—ठीक वैसे ही जैसे ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट में देखा गया था।
सिकाडा के लक्षण भी सामान्य ओमिक्रॉन जैसे ही हैं, जो ज्यादातर हल्के होते हैं:
कुल मिलाकर, यह आम सर्दी-जुकाम जैसा महसूस हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट को पूरी तरह रोक नहीं सकती, लेकिन गंभीर बीमारी और मौत से बचाने में अभी भी काफी असरदार है। भले ही संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन वैक्सीन लेने वालों में हालत बिगड़ने का खतरा कम रहता है।
सिकाडा यह दिखाता है कि वायरस अभी भी बदल रहा है, लेकिन उसका पैटर्न वही है, ज्यादा फैलाव, कम गंभीरता। इसलिए सावधानी जरूरी है:
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