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Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron: सिकाडा (BA.3.2) कोविड वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। जानें इसके लक्षण, कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीन अभी भी असरदार है।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 06, 2026

Cicada vs Omicron

Cicada vs Omicron (photo- gemini ai)

Cicada vs Omicron: कोविड-19 का वायरस समय-समय पर बदलता रहता है और अब एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे सिकाडा (BA.3.2) कहा जा रहा है। यह पहली बार 2024 के अंत में साउथ अफ्रीका में देखा गया था, फिर कुछ समय शांत रहा और 2026 में दोबारा एक्टिव होकर अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में फैलने लगा। इसका नाम सिकाडा इसलिए रखा गया क्योंकि यह कीड़े की तरह लंबे समय तक छिपा रहता है और फिर अचानक सामने आता है।

क्या है इस वेरिएंट की खासियत?

सिकाडा, ओमिक्रॉन परिवार का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बदलाव (म्यूटेशन) हैं जो इसे पहले के वेरिएंट से अलग बनाते हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में करीब 70-75 बदलाव पाए गए हैं, जो वायरस का वह हिस्सा होता है जिससे यह शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तुलना करें तो पहले के ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे BA.1 या BA.2 में इतने ज्यादा बदलाव नहीं थे। यही कारण है कि सिकाडा को जेनेटिकली अलग माना जा रहा है।

क्या यह ज्यादा खतरनाक है?

अभी तक की जानकारी के अनुसार घबराने वाली बात नहीं है। यह वेरिएंट तेजी से फैल सकता है, लेकिन इसकी गंभीरता (severity) ज्यादा नहीं दिख रही। यानी यह आसानी से संक्रमण फैला सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी का खतरा कम है—ठीक वैसे ही जैसे ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट में देखा गया था।

क्या हैं इसके लक्षण?

सिकाडा के लक्षण भी सामान्य ओमिक्रॉन जैसे ही हैं, जो ज्यादातर हल्के होते हैं:

  • खांसी
  • थकान
  • नाक बहना या बंद होना
  • सिरदर्द
  • गले में खराश
  • हल्का बुखार
  • बदन दर्द

कुछ कम दिखने वाले लक्षण:

  • स्वाद या गंध का कम होना
  • रात में ज्यादा पसीना
  • स्किन रैश

कुल मिलाकर, यह आम सर्दी-जुकाम जैसा महसूस हो सकता है।

क्या वैक्सीन काम कर रही है?

विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट को पूरी तरह रोक नहीं सकती, लेकिन गंभीर बीमारी और मौत से बचाने में अभी भी काफी असरदार है। भले ही संक्रमण का खतरा थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन वैक्सीन लेने वालों में हालत बिगड़ने का खतरा कम रहता है।

आगे क्या करें?

सिकाडा यह दिखाता है कि वायरस अभी भी बदल रहा है, लेकिन उसका पैटर्न वही है, ज्यादा फैलाव, कम गंभीरता। इसलिए सावधानी जरूरी है:

  • भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें
  • हाथों की सफाई रखें
  • वैक्सीन और बूस्टर डोज लें
  • लक्षण दिखें तो तुरंत टेस्ट कराएं

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Published on:

06 Apr 2026 12:40 pm

Hindi News / Health / Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

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