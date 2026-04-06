Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron: कोविड-19 का वायरस समय-समय पर बदलता रहता है और अब एक नया वेरिएंट सामने आया है, जिसे सिकाडा (BA.3.2) कहा जा रहा है। यह पहली बार 2024 के अंत में साउथ अफ्रीका में देखा गया था, फिर कुछ समय शांत रहा और 2026 में दोबारा एक्टिव होकर अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में फैलने लगा। इसका नाम सिकाडा इसलिए रखा गया क्योंकि यह कीड़े की तरह लंबे समय तक छिपा रहता है और फिर अचानक सामने आता है।