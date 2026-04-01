Covid New Variant Symptoms : नया कोरोना “सिकाडा” के ये हैं लक्षण, CDC का कहना- इन अंगों पर करता है अटैक

Covid New Variant BA 3.2 Symptoms : कोविड 19 के नए वैरिएंट सिकाडा BA 3.2 का संक्रमण अमेरिका के 25 राज्य और 23 से अधिक देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) इसको लेकर चिंतित है। नए कोविड वैरिएंट के लक्षण को कुछ हद तक समझा गया है। सीडीसी और डब्ल्यूएचओ की जानकारी के आधार पर कोरोना के नए वैरिएंट के लक्षण (Symptoms of new COVID variant 2026) के बारे में जानते हैं। समझते हैं कि क्या ये पुराने लक्षणों से अलग है?