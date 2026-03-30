सावधान! गर्मी में प्यास को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, बढ़ सकता है किडनी स्टोन का खतरा

गर्मियों के आते ही पथरी के मरीज अचानक बढ़ जाते हैं, वहीं पहले से पथरी से परेशान मरीजों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल, गर्मियों में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है। ऐसे में अगर आप शरीर से पसीने के रूप में निकलने वाले पानी की भरपाई के लिए पानी नहीं पीते, तो किडनी को अपना काम करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। इसके चलते पेशाब में कमी आ जाती है या वह काफी गाढ़ा हो जाता है। पेशाब के गाढ़ा होने की वजह से इसमें मौजूद कैल्शियम और यूरिक एसिड जैसे तत्व आपस में जुड़कर छोटे-छोटे पत्थर बनाने लगते हैं, जिसके चलते इन दिनों में पथरी की समस्या बढ़ जाती है।