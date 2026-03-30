Heart Health: सावधान! ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा रहा है हार्ट अटैक का खतरा, रिसर्च में हुआ खुलास

Heart Health: पहले की तुलना में अब लोग अपने दिल के स्वास्थ्य का काफी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आए दिन हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे ज्यादातर वजह लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है। ऐसे ही अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के 2026 के वार्षिक वैज्ञानिक सत्र (ACC.26) में पेश की गई एक रिसर्च ने युवाओं की लाइफस्टाइल और उनके दिल की सेहत को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इस स्टडी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दिन भर में छह घंटे या उससे अधिक समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसी चीजों के सामने बिताता है, तो शरीर एक्टिव होने के बाद भी दिल की सेहत खतरे में पड़ सकती है। आइए आज के इस लेख में मॉडर्न लाइफस्टाइल और डिजिटल आदतों के हार्ट हेल्थ पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जानते हैं।