Heart Health: 2027 तक आएगी दवा, लेकिन तब तक कैसे बचाएं अपना दिल? जानें, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह 

Heart Health: आज के समय में अगर कोई व्यक्ति फिजिकली एक्टिव होने के साथ ही अपना वजन भी एकदम सही रखता है और बाहर से पूरी तरह फिट दिखता है, तो भी उसे सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में ऐसे लोग जब अचानक से टेस्ट करा रहे हैं, तो उन्हें पता चल रहा है कि उनके दिल की नसों में ब्लॉकेज शुरू हो गया है। इस परेशानी से जुड़ी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह किसी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, जिसे Lipoprotein(a) या Lp(a) कहते हैं।

भारत और दक्षिण एशिया के लोगों में यह समस्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जहां हर 4 में से 1 व्यक्ति का Lp(a) लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। आइए, आज के इस लेख में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर में तैनात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता से जानते हैं कि Lp(a) क्या होता है, यह दिल को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से।