दिल के लिए कौन सा सप्लीमेंट सच में काम करता है? विटामिन D3 से ओमेगा 3 तक जानें पूरा सच

Healthy Heart dil ka sach Series Part 10 supplements for heart health(photo:patrika creative)
Healthy Heart Dil ka sach series part 10: बढ़ते दिल के मर्ज हर इंसान के लिए सतर्कता और जागरुकता का विषय बन गया है। हेल्थ कॉन्शियस लोग अब सप्लीमेंट्स का सहारा भी लेने लगे हैं। वहीं आपकी सेहत का जिम्मा उठाने कई डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने-अपने तरीके से लोगों को सप्लीमेंट्स लेने को प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सप्लीमेंट्स सिर्फ एक ट्रेंड भर हैं या फिर वाकई हर इंसान को आज इनकी जरूरत है... patrika.com की दिल का सच सीरीज के पार्ट 10 में सेहत के लिए सप्लीमेंट्स की भूमिका पर संजना कुमार की खास रिपोर्ट'
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