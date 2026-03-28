Fever in India : भारत में बुखार सिर्फ फीवर नहीं, 5 गंभीर बीमारियों का कारण, 1 लाख लोगों की बुखार की रिपोर्ट से खुलासा

Fever in India 2026: बुखार को अधिकतर लोग हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि हर बार वायरल बुखार ही है। पर, एक शोध में बताया गया है कि 3 में से 1 भारतीय जिसको बुखार आया वो सिर्फ लक्षण था। जबकि, असल बीमारी कुछ और निकलती है। ऐसे में बुखार को हल्के में लेने वालों को सावधान होने की जरुरत है। 1 लाख लोगों पर किए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि बुखार का लक्षण 5 गंभीर संक्रमित बीमारियों का है।