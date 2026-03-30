Ross Friedman Dead : ‘लाइलाज’ बीमारी ALS से एक और फेमस स्टार की मौत, बोलने तक की शक्ति छिन लेता है ये रोग

Ross Friedman Dead at 72 ALS Diagnosis : कहा जा रहा है कि संगीत जगत के लिए ये बेहद बुरी खबर है। 'द डिक्टेटर्स' (The Dictators) और 'मैनोवर' (Manowar) जैसे दिग्गज बैंड्स के संस्थापक गिटारवादक रॉस "द बॉस" फ्रीडमैन (Ross "The Boss" Friedman) का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनकी मौत का कारण एक दुर्लभ और भयंकर बीमारी - ALS बताया जा रहा है। इस बीमारी से पिछले माह (फरवरी 2026) में एक्टर एरिक की मौत (Eric Dane Dies After ALS) हुई थी।