भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा

Heart Attack Risk India: हाल ही में आई एक नई स्टडी ने दिल की बीमारी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आमतौर पर डॉक्टर जिन रिस्क कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वे भारतीयों के लिए पूरी तरह सही साबित नहीं हो रहे हैं। स्टडी के मुताबिक, करीब 80% लोग जिन्हें बाद में हार्ट अटैक हुआ, उन्हें पहले हाई रिस्क में रखा ही नहीं गया था।