Karauli-Kailadevi Road : खुशखबर, कैलादेवी के भक्तों को मिलेगी बड़ी राहत, करौली-कैलादेवी तक बनेगी नई सड़क

गंगापुरसिटी मोड़ से कैलादेवी तक की वर्तमान सड़क में साढ़े 9 किलोमीटर सीसी सड़क का निर्माण हो रहा है, जबकि शेष साढ़े छह किलोमीटर डामर की सड़क बनी हुई है। सानिवि सूत्रों के अनुसार वर्तमान में यह सड़क 7 मीटर की बनी हुई है, जिसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सीसी सड़क को तो यथावत रखते हुए इसके दोनों और डेढ़-डेढ़ मीटर की इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जबकि शेष डामर सड़क को पूरी तरह से हटाया जाएगा। नए सिरे से पत्थर की गिट्टियों की कुटाई करके नई डामर डाली जाएगी। इसको भी 10 मीटर की बनाया जाएगा।