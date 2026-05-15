एचपीवी टीकाकरण में डीग सबसे आगे करौली सातवें स्थान पर, अभी भी रफ्तार सुस्त, ढाई माह में 16.60 फीसदी टीकाकरण

एचपीवी टीकाकरण अभियान की प्रगति में प्रदेश का डीग जिला अन्य जिलों के मुकाबले अव्वल बना हुआ है। इस जिले में लक्ष्य के मुकाबले 62.28 प्रतिशत कवरेज क्षेत्र पूरा किया जा चुका है। यानि कुल 13 हजार 855 बालिकाओं को टीका लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 13 मई तक 8629 बालिकाओं को टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि टीकाकरण की प्रगति में नागौर जिला सबसे पीछे हैं। नागौर में कुल 17 हजार 764 के लक्ष्य के मुकाबले महज 5.23 फीसदी बालिकाओं को ही टीके लगाए जा सके हैं। हालांकि कवरेज क्षेत्र की कमजोर सूची में सीकर, डीडवाना-कुचामन, कोटा, टोंक, जयपुर प्रथम, अलवर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ गंगानगर, बांसवास, जयपुर द्वितीय भी ऐसे जिले हैं, जहां टीकाकरण की प्रगति 10 फीसदी भी नहीं हो पाई है।