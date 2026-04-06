Jaipur Accident: ट्रॉली में घुसी बाइक, भाई-बहन की मौत, एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, पिता गंभीर

निश्चल जयपुर में एक कंपनी में कार्यरत था और अविवाहित था। चाकसू के अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमॉर्टम के बाद निश्चल का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद किरण का शव रविवार दोपहर चाकसू लाया गया। इसके बाद दोनों भाई-बहन का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। शीतल प्रसाद की चाकसू में मोटर पार्ट्स की दुकान है। निश्चल पुणे की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। परिवार में उनकी पत्नी और 20 वर्षीय एक अन्य बेटा है, जो पढ़ाई कर रहा है। इस हादसे के बाद पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।