अवैध खनन रोकने एसीएफ की निगरानी में रेपिड रेस्पांस टीम की गठित

रेंजर देवेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि जिले में अवैध खनन रोकने के लिए वनविभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उपवन संरक्षक वी चेतन कुमार ने सरमथुरा रेंज में गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए चार टीमों को तैनात किया गया है। जो वन क्षेत्र में सघन गश्त करते हुए अवैध खनन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। रेंजर ने बताया कि वनविभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंगल से एक पिकअप, ट्रक व एक हाइड्रा मशीन को जप्त किया गया है। रेंजर ने बताया कि संभाग के करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर व भरतपुर की टीमें वनक्षेत्र में सघन गश्त कर अवैध खनन पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। विभाग द्वारा रीझौनी वनखंड के वनक्षेत्र से चोरीछिपे लकड़ी का परिवहन करते हुए एक पिकअप को जप्त करने में सफलता मिली है। इसीप्रकार हरियापुरा के जंगल से वन उपज की चोरी करने की नीयत से खड़े ट्रक व अवैध खनन में लिप्त हाइड्रा मशीन को जप्त किया गया है।