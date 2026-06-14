Dholpur: तीन माह में दोगुनी हुई काली बजरी की मांग

चम्बल नदी एक ओर जहां हजारों लोगों के लिए जीवनदायनी मानी जाती है तो वहीं सैकड़ों किलोमीटर में फैले चंबल अभयारण्य में पल रहे जीव जंतुओं का आश्रय स्थल भी है। इसी को देखते हुए अभयारण्य सीमा में बजरी खनन को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन बजरी माफियाओं ने अभयारण्य सीमा में दिन रात बजरी खनन कर चंबल को वह घाव दिए जिससे उसकी आगोश में पल रहे जीव जंतुओं के अस्तित्व पर बन आई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अभयारण्य सीमा में बजरी खनन के पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बाद बजरी के विकल्प के रूप में अब एम सैंड को देखा जा रहा है। जिसकी मांग शहर से लेकर जिले भर में देखते-देखते दो से तीन गुना तक बढ़ चुकी है। हालांकि एम सेंड का उत्पादन राजस्थान में कम ही होता है। गत दिनों पहले राजस्थान सरकार एम-सैंड को लेकर यूनिटें निर्माणों की भी घोषणा की थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हो सका। यही कारण है कि क्षेत्र में आने वाला एम-सैंड यानी काली बजरी मप्र के ग्वालियर से आ रही है। जहां इसका उत्पादन कई कंपनियां कर रही हैं।