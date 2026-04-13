Dholpur Accident: भाई की बारात से पहले छोटे भाई की निकली अर्थी, शादी वाले घर में मातम, अज्ञात वाहन ने कुचला

बिजौली चौकी प्रभारी कलक्टर सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में उसकी पहचान नहीं हो पाई। मोबाइल लॉक होने के कारण पहचान करने में दिक्कत आई, बाद में मोबाइल पर आए कॉल से जानकारी मिली। इसके अलावा आरटीओ कार्यालय से स्कूटी के नंबर के आधार पर भी पहचान की पुष्टि की गई। फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना किस वाहन से हुई, इसका पता लगाया जा रहा है।