Jaipur News: 160 फीट चौड़ी होगी जयपुर की सिरसी रोड, 300 मकान-दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, सर्वे पूरा

जेडीए के संबंधित जोन की ओर से पहले विस्तृत सर्वे कराया गया, जिसमें सड़क सीमा में आने वाले अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रवर्तन शाखा ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि 15 अप्रेल से डिमार्केशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले जोन स्तर की आठ टीमें और प्रवर्तन शाखा की छह टीमें लगातार क्षेत्र में लोगों को समझा रही हैं। इसके चलते कई लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण हटाने की पहल भी शुरू कर दी है।