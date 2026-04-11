Bhuj-New Delhi Train: भुज-नई दिल्ली ट्रेन का टाइम टेबल बना विवाद की वजह, जालोर में उठी बदलाव की मांग

9 मार्च के इस पत्र के अनुसार दिल्ली से वापसी में ट्रेन दोपहर 3.30 बजे रवाना होनी थी। जयपुर यह ट्रेन रात 9.15 बजे पहुंचती, रात 11.40 बजे अजमेर, सुबह 4.40 बजे लूनी, सुबह 6.42 बजे जालोर, 10.15 बजे भीलड़ी और शाम 4.45 बजे भुज पहुंचती। इस टाइम टेबल के अनुसार संचालन होने पर जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलता। वर्तमान संभावित टाइम टेबल में जयपुर से वापसी का समय रात 11.25 बजे है, जबकि पत्र में यह समय रात 9.15 बजे था।