राजस्थान में निकाय चुनाव-ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें कब होंगे इलेक्शन

मंत्री खर्रा ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाना चाहते हैं, तो अपनी मांग लिखित में दें। ऐसी स्थिति में सरकार चुनाव करवाने पर विचार कर सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाने की है।