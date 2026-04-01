10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान में निकाय चुनाव-ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें कब होंगे इलेक्शन

Rajasthan Nikay Election: यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया कि ओबीसी के सटीक आंकड़े मिलने के बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने से पहले चुनाव संभव नहीं, मामला फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Apr 10, 2026

Rajasthan Nikay Election, Rajasthan Panchayat Elections, Bhilwara news Rajasthan, UDH minister statement, OBC reservation Rajasthan, urban body elections Rajasthan, Rajasthan civic polls delay, OBC population data issue, Rajasthan High Court case elections, political reservation OBC, Jhhabar Singh Kharra news, Rajasthan politics update, civic election controversy, backward class reservation India, Rajasthan government decision, election delay news Rajasthan, local body polls Rajasthan

मंत्री झाबर सिंह खर्रा। फाइल फोटो- पत्रिका

भीलवाड़ा। राज्य के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन (यूडीएच) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को निकाय चुनावों और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को राजनीतिक आरक्षण तभी देगी, जब उसकी सटीक जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

यह वीडियो भी देखें

विपक्ष के पाले में डाली गेंद

मंत्री खर्रा ने कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वे बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाना चाहते हैं, तो अपनी मांग लिखित में दें। ऐसी स्थिति में सरकार चुनाव करवाने पर विचार कर सकती है, लेकिन सरकार की प्राथमिकता आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाने की है।

मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन

निकाय चुनावों में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, राज्य सरकार उसका पूर्ण रूप से पालन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और उसी के अनुरूप आगे कदम उठाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया

मंत्री खर्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग त्रिस्तरीय जांच के आधार पर ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े तैयार कर सरकार को नहीं सौंप देता, तब तक राजनीतिक आरक्षण देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की जा रही है।

'सही आंकड़ों का होना जरूरी'

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे, इसलिए सही आंकड़ों का होना जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य में कानूनी जटिलताएं बढ़ा सकते हैं। इससे पूर्व मंत्री खर्रा शहर के मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित सात दिवसीय शिव महापुराण कथा में भी शामिल हुए। उन्होंने व्यास पीठ पर विराजित पंडित प्रदीप मिश्रा सहित अन्य संतों का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

ये भी पढ़ें

Granite Industry: सरकार की मंजूरी का इंतजार, आबूरोड बन सकता है ग्रेनाइट हब, 1.50 अरब रुपए के निवेश की संभावनाएं
सिरोही
Aburoad granite industry, RIICO Aburoad, granite investment Rajasthan, one district one product scheme, granite industry growth, marble vs granite business, Rajasthan industrial development, Aburoad RIICO news, granite units Aburoad, industrial investment Rajasthan, employment opportunities Rajasthan, stone industry India, GST on granite India, granite export India, Sirrohi district industry

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Apr 2026 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान में निकाय चुनाव-ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें कब होंगे इलेक्शन

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव: कागजी रिपोर्टिंग पर रोक, अब सीधे गांवों में हकीकत जांचेंगे बड़े अफसर

Entrance festival in government schools: Paper reporting banned, now senior officers will directly check the reality in villages
भीलवाड़ा

प्रवेशोत्सव में बड़ी लापरवाही: आंगनबाड़ी के नौनिहालों का नहीं हुआ दाखिला

Major negligence in the entrance ceremony: Anganwadi children were not admitted.
भीलवाड़ा

नवकार महामंत्र आत्मशुद्धि का प्रतीक, वैश्विक अशांति के दौर में विश्व शांति का देता है संदेश: बागड़े

Navkar Mahamantra is a symbol of self-purification and gives the message of world peace in times of global unrest: Bagde
भीलवाड़ा

लंका जले-हनुमान बाहर, अमरीका-ईरान खुद को कर रहे कमजोर, यह भारत के लिए अच्छा: बागड़े

Lanka burns, Hanuman is out, America and Iran are weakening themselves, this is good for India: Bagde
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग में हड़कंप: मूल काम छोड़कर अन्य विभागों में जमे शिक्षकों पर अब कसेगा शिकंजा

Stir in the education department: Now the screws will be tightened on teachers who have left their original work and are working in other departments.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.