Granite Industry: सरकार की मंजूरी का इंतजार, आबूरोड बन सकता है ग्रेनाइट हब, 1.50 अरब रुपए के निवेश की संभावनाएं

वर्तमान में ग्रेनाइट उद्योग को टाइल्स उद्योग से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइल्स की दरें ग्रेनाइट से कम हैं। उद्यमी चाहते हैं कि ग्रेनाइट पर 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए, साथ ही सब्सिडी दी जाए व रॉयल्टी की दर कम की जाए। राजस्थान सरकार एक जिला, एक उत्पाद योजना में ग्रेनाइट को शामिल करने पर गंभीरता दिखाए तो उन्हें प्रोत्साहन मिल सकता है। गौरतलब है कि आबूरोड में टाइल्स बनाने की एक भी इकाई नहीं है। अधिकांश माल गुजरात के मोरबी से मंगवाया जाता है।