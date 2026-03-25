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Rajasthan BJP : पंचायत चुनाव की तैयारी, 51 सीनियर नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारी- देखें पूरी सूची  

राजस्थान भाजपा में सांगठनिक बदलाव और आगामी नगर निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश मीडिया टीम का विस्तार कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सूबे के सभी सात संभागों और प्रमुख जिलों के लिए मीडिया प्रभारियों की घोषणा की है। इस सूची की खास बात यह है कि [&hellip;]

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जयपुर

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Nakul Devarshi

Mar 25, 2026

bjp internal conflict moradabad committee

मुरादाबाद में भाजपा की अंदरूनी जंग..

राजस्थान भाजपा में सांगठनिक बदलाव और आगामी नगर निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश मीडिया टीम का विस्तार कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सूबे के सभी सात संभागों और प्रमुख जिलों के लिए मीडिया प्रभारियों की घोषणा की है। इस सूची की खास बात यह है कि इसमें अनुभवी प्रवक्ताओं और मीडिया प्रबंधन में माहिर नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है।

7 संभाग पर 'दिग्गजों' की तैनाती

पार्टी ने संभाग स्तर पर मीडिया प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्य प्रवक्ताओं और कद्दावर नेताओं को मोर्चे पर लगाया है:

  • जोधपुर संभाग: मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है। रामलाल शर्मा पार्टी का प्रखर चेहरा माने जाते हैं।
  • जयपुर संभाग: वरिष्ठ नेता कैलाश वर्मा को जयपुर संभाग का मीडिया प्रभारी बनाया गया है।
  • उदयपुर संभाग: यहाँ कुलदीप धनकड़ मीडिया की कमान संभालेंगे।
  • कोटा संभाग: ज्योति खंडेलवाल को कोटा संभाग की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने उनके अनुभव पर भरोसा जताया है।
  • अजमेर संभाग : सुमन शर्मा को जिम्मा सौंपा गया है।
  • बीकानेर संभाग : डॉ. दशरथ सिंह शेखावत को जिम्मा सौंपा गया है।
  • भरतपुर संभाग : लक्ष्मीकांत भारद्वाज को जिम्मा सौंपा गया है।
संभाग (Division)मीडिया प्रभारी का नामपद/विशेष टिप्पणी
जोधपुररामलाल शर्मामुख्य प्रवक्ता
जयपुरकैलाश वर्मावरिष्ठ नेता
उदयपुरकुलदीप धनकड़अनुभवी संगठनकर्ता
बीकानेरडॉ. दशरथ सिंह शेखावतप्रखर वक्ता
भरतपुरलक्ष्मीकांत भारद्वाजप्रदेश प्रवक्ता
अजमेरसुमन शर्मापूर्व महिला आयोग अध्यक्ष
कोटाज्योति खण्डेलवालपूर्व महापौर, जयपुर

44 जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त

जिलेवार नियुक्तियों में स्थानीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। संभाग के अनुसार जिलों की सूची निम्नलिखित है:

बीकानेर संभाग

जिलामीडिया प्रभारी का नाम
बीकानेर शहरनवनीत राजपुरोहित
बीकानेर देहातमनीष पारीक
श्रीगंगानगरभवानी पाईवाल
हनुमानगढ़डॉ. चेतन राजपुरोहित, सुरेन्द्र सिंह शेखावत
चूरूइन्दु चौधरी

जयपुर संभाग

जिलामीडिया प्रभारी का नाम
जयपुर शहरप्रताप राव कौशिक
जयपुर देहात (उत्तर)प्रीति शर्मा
जयपुर देहात (दक्षिण)नरेन्द्र कटारा
सीकरविपिन भारद्वाज
अलवर उत्तरलक्ष्मीकांत पारीक
अलवर दक्षिणजगदीश सैनी (गुड्डू)
झुंझुनूंमहिपाल महला
दौसापंकज मीणा, महेश मीणा

भरतपुर संभाग

जिलामीडिया प्रभारी का नाम
भरतपुरनिमिषा गौड़
धौलपुररजु पराशर
करौलीनवीन शर्मा, रवि पालीवाल
सवाई माधोपुरशैलेन्द्र गुर्जर, सुमित श्रीमाल

अजमेर संभाग

जिलामीडिया प्रभारी का नाम
अजमेर शहरवीरेंद्र शर्मा
अजमेर देहातजी. एन. पारीक, महराज चौधरी
टोंकमनीषा सिंह
भीलवाड़ापंकज जोशी
नागौर शहरनमित जैन
नागौर देहातसुरेश टोलिया

आगामी चुनावों के लिए 'डिजिटल और ग्राउंड' वारफेयर

भाजपा के इस कदम को आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 'नैरेटिव सेट' करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये मीडिया प्रभारी स्थानीय स्तर पर भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के हमलों का तुरंत जवाब देंगे।

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विजन है कि भाजपा की मीडिया टीम केवल प्रेस नोट तक सीमित न रहकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उतनी ही सक्रिय रहे।

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Published on:

25 Mar 2026 02:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan BJP : पंचायत चुनाव की तैयारी, 51 सीनियर नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारी- देखें पूरी सूची  

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