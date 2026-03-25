Rajasthan BJP : पंचायत चुनाव की तैयारी, 51 सीनियर नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारी- देखें पूरी सूची  

भाजपा के इस कदम को आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 'नैरेटिव सेट' करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये मीडिया प्रभारी स्थानीय स्तर पर भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के हमलों का तुरंत जवाब देंगे।



प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विजन है कि भाजपा की मीडिया टीम केवल प्रेस नोट तक सीमित न रहकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उतनी ही सक्रिय रहे।