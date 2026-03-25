Rajasthan BJP : पंचायत चुनाव की तैयारी, 51 सीनियर नेताओं को बड़ी ज़िम्मेदारी- देखें पूरी सूची  

मुरादाबाद में भाजपा की अंदरूनी जंग..
राजस्थान भाजपा में सांगठनिक बदलाव और आगामी नगर निकाय व पंचायत चुनावों की तैयारियों के बीच प्रदेश मीडिया टीम का विस्तार कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सूबे के सभी सात संभागों और प्रमुख जिलों के लिए मीडिया प्रभारियों की घोषणा की है। इस सूची की खास बात यह है कि इसमें अनुभवी प्रवक्ताओं और मीडिया प्रबंधन में माहिर नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है।
पार्टी ने संभाग स्तर पर मीडिया प्रबंधन को मजबूत करने के लिए मुख्य प्रवक्ताओं और कद्दावर नेताओं को मोर्चे पर लगाया है:
|संभाग (Division)
|मीडिया प्रभारी का नाम
|पद/विशेष टिप्पणी
|जोधपुर
|रामलाल शर्मा
|मुख्य प्रवक्ता
|जयपुर
|कैलाश वर्मा
|वरिष्ठ नेता
|उदयपुर
|कुलदीप धनकड़
|अनुभवी संगठनकर्ता
|बीकानेर
|डॉ. दशरथ सिंह शेखावत
|प्रखर वक्ता
|भरतपुर
|लक्ष्मीकांत भारद्वाज
|प्रदेश प्रवक्ता
|अजमेर
|सुमन शर्मा
|पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष
|कोटा
|ज्योति खण्डेलवाल
|पूर्व महापौर, जयपुर
जिलेवार नियुक्तियों में स्थानीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। संभाग के अनुसार जिलों की सूची निम्नलिखित है:
|जिला
|मीडिया प्रभारी का नाम
|बीकानेर शहर
|नवनीत राजपुरोहित
|बीकानेर देहात
|मनीष पारीक
|श्रीगंगानगर
|भवानी पाईवाल
|हनुमानगढ़
|डॉ. चेतन राजपुरोहित, सुरेन्द्र सिंह शेखावत
|चूरू
|इन्दु चौधरी
|जिला
|मीडिया प्रभारी का नाम
|जयपुर शहर
|प्रताप राव कौशिक
|जयपुर देहात (उत्तर)
|प्रीति शर्मा
|जयपुर देहात (दक्षिण)
|नरेन्द्र कटारा
|सीकर
|विपिन भारद्वाज
|अलवर उत्तर
|लक्ष्मीकांत पारीक
|अलवर दक्षिण
|जगदीश सैनी (गुड्डू)
|झुंझुनूं
|महिपाल महला
|दौसा
|पंकज मीणा, महेश मीणा
|जिला
|मीडिया प्रभारी का नाम
|भरतपुर
|निमिषा गौड़
|धौलपुर
|रजु पराशर
|करौली
|नवीन शर्मा, रवि पालीवाल
|सवाई माधोपुर
|शैलेन्द्र गुर्जर, सुमित श्रीमाल
|जिला
|मीडिया प्रभारी का नाम
|अजमेर शहर
|वीरेंद्र शर्मा
|अजमेर देहात
|जी. एन. पारीक, महराज चौधरी
|टोंक
|मनीषा सिंह
|भीलवाड़ा
|पंकज जोशी
|नागौर शहर
|नमित जैन
|नागौर देहात
|सुरेश टोलिया
भाजपा के इस कदम को आगामी पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 'नैरेटिव सेट' करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये मीडिया प्रभारी स्थानीय स्तर पर भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के हमलों का तुरंत जवाब देंगे।
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विजन है कि भाजपा की मीडिया टीम केवल प्रेस नोट तक सीमित न रहकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उतनी ही सक्रिय रहे।
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