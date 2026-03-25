Rajasthan Politics : ‘मैंने भी शतक लगाया है’, पिता महिपाल को याद कर ऐसा क्यों बोलीं दिव्या मदेरणा? 

दिव्या मदेरणा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिपाल मदेरणा ने ओसियां की जनता के बीच हुंकार भरते हुए कहा था— “अगर आप मुझे विधानसभा की सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका देंगे, तो मैं हिमालय का पानी यहाँ लाऊँगा और अपनी बहनों के सिर से घड़ों का बोझ उतार दूँगा।”



जनता ने उन्हें मौका दिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में जल संसाधन मंत्री बनते ही महिपाल मदेरणा ने अपनी कलम से सबसे पहला निर्णय ओसियां की पेयजल परियोजना पर हस्ताक्षर करने का लिया।