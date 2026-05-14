Bilara Mandi Bhav: ‘सफेद सोना’ अचानक चमका, लेकिन किसानों को नहीं मिला फायदा; जानिए कारण

Bilara Mandi Bhav: बिलाड़ा। राजस्थान में अपनी विशिष्ट पहचान कायम कर चुकी बिलाड़ा कृषि उपज मंडी किसी एक उपज के कारोबार तक सीमित नहीं रहकर हर सीजन में विभिन्न फसलों में रिकॉर्ड बना रही है । यहां विभिन्न जिलों और गांवों से किसान अपनी उपज बेचने पहुंचते हैं । मंडी में व्यापारियों के अनुसार कपास के भावों में हाल ही में तेजी देखी गई है । रुई खंडी में करीब 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है ।