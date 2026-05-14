Jodhpur Human Story: 10 साल से जंजीरों में कैद है लक्ष्मण राम: बेड़ियां खुलते ही फेंकता है पत्थर; इलाज को तरस रहा

ह्यूमन एंगल न्यूज: जोधपुर/हरियाढाणा। राजस्थान के जोधपुर जिले में हरियाढाणा से पटेल नगर जाने वाले रास्ते पर एक साधारण से घर की चारदीवारी के भीतर 36 वर्षीय लक्ष्मण राम मेघवाल की जिंदगी पिछले 10 से 12 साल से लोहे की जंजीरों में कैद है। मानसिक रूप से अस्वस्थ लक्ष्मण कभी गांव की गलियों में आम लोगों की तरह घूमता-फिरता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब उसका संसार एक छोटे से कमरे और बेड़ियों तक सिमटकर रह गया है।