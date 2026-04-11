Jaipur: आवासन मंडल को मिलेगी 2200 करोड़ की जमीन, अवैध पट्टे रद्द; 3 दशक बाद आया हाईकोर्ट का फैसला

अधिवक्ता दिनेश यादव ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 1981 में जवाहरपुरी भवन निर्माण सहकारी समिति ने विक्रय समझौते के आधार पर भूमि खरीदने का दावा किया और श्रीराम कॉलोनी-बी योजना विकसित की। इसी बीच वर्ष 1990 में इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया, उसे आवासन मंडल को सौंप दिया। इसी दौरान समिति ने जेडीए से नियमन करवा लिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2002 में जेडीए को पट्टे जारी करने का आदेश दिया और वर्ष 2018 में मामला सुप्रीम कोर्ट से तय हो गया। वर्ष 2019 में आवासन मंडल ने नई याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 2002 का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित था।