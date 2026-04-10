Rajasthan News: RTE भुगतान को लेकर आर-पार के मूड में प्राइवेट स्कूल, शिक्षा विभाग को 15 अप्रेल तक का अल्टीमेटम

ऐसे स्कूल, जो पोर्टल पर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड नहीं कर सके या तकनीकी कारणों से भुगतान से वंचित रह गए, उन्हें एक और अवसर देने की मांग भी की गई है। फेडरेशन ने पिछले पांच वर्षों से यूनिट कॉस्ट में वृद्धि नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तर्कसंगत बनाने की मांग रखी है।