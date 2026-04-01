अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती ऐतिहासिक ‘बारादरी’

बारादरी इमारत राजा महाराजाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार के अनदेखी के चलते वह जमींदोज होती जा रही है। हालांकि कुछ महीने पहले कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अमिताभ मीणा ने इस इमारत पर सफाई कार्य कराया गया था, जिसमें चारों तरफ जाल की बाउंड्री कराकर इमारत पर लगी धूल मिट्टी को सफाई करके हटाया गया था। ऐसे में इमारत की फिर से सुंदरता दिखाई दी, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसमें जगह-जगह क्षतिग्रस्त इमारत को समय-समय पर ठीक करना जरूरी था जो अभी तक नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार और ना ही पुरातत्व विभाग का ध्यान बरादरी की ओर है। यही कारण है कि शहर की एतिहासिक और बहुुुमूल्य इमारत खंडहर हेाती जा रही है। नगर पालिका ने बारादरी इमारत की साफ सफाई जरूर कराई।