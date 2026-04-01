एक हाइड्रा, कंप्रेसर मशीन सहित दो ट्रेक्टर व ब्लॉक से भरी ट्रॉली जब्त

ज्ञापन के दौरान ग्रामीण महेंद्र सिंह,भजन लाल,राजवीर,हंसराम,सोनू,विजय सिंह,धनंजय आदि ने बताया की सार्वजनिक निर्माण विभाग गांव में आम रास्ते पर सीसी खरंजा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में जल वोट से तालाबशाही तक के रास्ते में खसरा नंबर 83,841,46,1056 पर कुछ ग्राम वासियों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। जिनको ग्रामीणों के साथ पटवारी,गिरदावर आदि ने समझाइश कर सीसी खरंजा का निर्माण कार्य चालू कराया गया, खरंजा निर्माण आधे गांव तक पहुंच गया, लेकिन आगे रास्ते पर अतिक्रमण के कारण मामला रुक गया है, अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं हटा रहे। ग्राम वासियों ने कई बार पंचायत बुलाई,व्यक्तिगत रूप से भी अतिक्रमियों से कब्जा हटाने की बात कही, परंतु वह कब्जा नहीं हटा रहा है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने सीसी खरंजा के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है, जो 15 दिन से बंद पड़ा है।