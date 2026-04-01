अग्रवाल समाज ने चिकित्सक की गिरफ्तारी का किया विरोध

समाज अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने डॉक्टर बंसल की गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण बताते हुए समाज के प्रति द्वेषपूर्ण और प्रभावशाली समूहों के दबाव में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में गठित मेडिकल बोर्ड ने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं पाई थी, फिर भी आपराधिक कार्रवाई की गई। वहीं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की छवि खराब करने की नीयत से गिरफ्तारी की गई जो चिकित्सा क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करती है।गौरतलब है कि डॉ.बंसल वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं, जो सरमथुरा के निवासी हैं। डॉ. बाड़ी शहर में भी प्रत्येक माह में एक दिन मरीजों को सेवा देते हैं। धौलपुर जिले में अग्रवाल समाज डॉक्टर बंसल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष संजय अग्रवाल, यूथ विंग जिलाध्यक्ष अविनाश गर्ग, युवा मंडल अध्यक्ष रजत गर्ग, अंकित गर्ग, सुरेश गर्ग, गिर्राज मित्तल, केशव दीवान, रवि गर्ग, मुकुल गर्ग, प्रहलाद गर्ग, सतीश बंसल, आशीष मंगल, सुरेश जिंदल सहित सैकड़ों समाजबन्धु मौजूद थे।