बेरुखी और वेदना से कराहता… हमारा धौलपुर हुआ 44 साल का

धवलपुरी से..धौलपुर और धौलपुर के जिला बनने की इसकी यात्रा को देखें तो इसमें राजशाही, संघर्ष, त्याग, बलिदान और उसके बाद सफलता की तस्वीर दिखाई देती है। इतिहासकार बताते हैं कि धौलनदेव नाम के राजा ने धौलपुर को बसाया था। धौलपुर के राजस्थान में शामिल होने से पूर्व यहां रियासत हुआ करती थी, यहां के अपने शासक थे। आजादी के बाद धौलपुर को अलग जिला ना बनाते हुए भरतपुर जिला में शामिल किया गया। लोगों का मानना था कि यहां का विकास तभी संभव है जब धौलपुर जिला घोषित हो। जिसके बाद से ही धौलपुर को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ती गई। जिला बनाने की मांग धीरे-धीरे सुलगती रही और आंदोलन का रूप ले लिया। आंदोलन ने जोर पकड़ा और जिला बनाने की मांग को लेकर 1960 में सोशलिस्ट पार्टी ने जेल भरो आंदोलन किया। आंदोलन में करीब दो दर्जन लोग विशेष सक्रिय रहे और इनमें से कई को जेल तक जाना पड़ा था। जिसके बाद जनता में आक्रोष बढ़ता गया और आंदोलनकारियों की एकजुटता के बल से ‘संघर्ष समिति’ का जन्म हुआ।