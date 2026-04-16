राजस्थान के धौलपुर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़, जिरौली फाटक पर तनाव; धरने पर बैठे लोग



मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि यह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एक साजिश है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। फिलहाल, पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रतिमा की गरिमा बहाल की जाएगी और इस कृत्य में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।