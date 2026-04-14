बाबा साहेब की जयंती पर उत्साह: अलवर में गूंजा ‘जय भीम’, खैरथल और पिनान में भी भव्य आयोजन

राजस्थान सरकार के वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने अंबेडकर सर्किल पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब केवल एक संविधान निर्माता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रणेता थे। शोषितों, वंचितों और उपेक्षितों के उत्थान के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण के लिए बाबा साहेब का अमूल्य योगदान हम सभी को निरंतर प्रेरणा देता है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही एक सशक्त समाज का निर्माण संभव है।