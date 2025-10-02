Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan : सावधान! त्योहार में साइबर ठग आपके बैंक खाते में लगा सकते हैं सेंध

Rajasthan : सावधान! त्योहार में साइबर ठग आपके बैंक खाते में लगा सकते हैं सेंध। साइबर अपराधियों की यह घुसपैठ साइबर पुलिस की चिंता बढ़ा रही है।

पाली

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 02, 2025

Rajasthan Pali Beware Cyber Criminals may hack into your bank account during festive season

फोटो पत्रिका

Rajasthan : त्योहार में खरीदारी बढ़ जाती है। जो साइबर ठगों के लिए लूट का मौका बन रहा है। लोग उपहार व सस्ती वस्तुओं को लेकर साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। साइबर अपराधियों की यह घुसपैठ साइबर पुलिस की चिंता बढ़ा रही है। साइबर पुलिस के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले साल साइबर ठगों ने त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी का खेल 50 प्रतिशत तक उछला था। इस साल त्योहार शुरू होने से पहले ही ऐसे मामले बढ़े है। बाजारों में खरीदारी के लिए आने वालों को चोरों व जेबकतरों का खतरा रहता है। उनके पहचान व पकड़ के लिए पुलिस भी चौकन्नी रहती है, लेकिन साइबर अपराधी पुलिस की गश्त और मुखबिर की नजर में तक नहीं आते। वे नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं।

लालच व जल्दबाजी में फ्रॉड ठगों के झांसे में फंस कर पैसा गंवाने वालों ने पुलिस को बताया कि वे सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर और सस्ते दाम पर सामान मिलता देखकर फंस गया। उन्होंने किसी से चर्चा किए बिना जल्दबाजी में सौदे किए थे। सोशल मीडिया पर ठग कम समय का ऑफर बताकर व जल्दी करने का कहकर ग्राहक को उलझा देते है।

केस-1
जिले के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के पास मैसेज आया कि नवरात्र को लेकर आपके नाम का एक कूपन खुला है। जिस पर आपको बाइक मिलेगी। आपको दस्तावेज के लिए सिर्फ 9000 रुपए जमा कराने हैं। उसके राशि जमा कराने के बाद सामने वाले का फोन बंद हो गया।

केस-2
साइबर ठगों ने छोटे लोन देकर श्रमिकों व अन्य को ठगना शुरू कर दिया है। वे दिवाली को लेकर 5 से 10 हजार रुपए का छोटा लोन कम ब्याज पर देने की पेशकश कर रहे है। इसके लिए एप डाउनलोड करवाते हैं और उसके बाद खाते से राशि साफ हो जाती है। ऐसा कई लोगों के साथ हो चुका है।

इतने मामले आए त्योहारी सीजन में

1 अप्रेल से 31 अगस्त 2024 820
1 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2024 तक 330
1 अप्रेल से 31 अगस्त 2025 तक 1020
सितंबर 2025 में 300

साइबर अपराधी अपनाते हैं कई हथकंडे

त्योहारों के सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सजग रहने की जरूरत है। यह समझें कि ब्रांडेंड कंपनी या स्टोर फोन पर इनाम या डिस्काउंट का ऑफर नहीं देते। इसे लेकर राजस्थान पुलिस की ओर से एक माह का अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को साइबर सुरक्षा को लेकर जागृति फैलाएंगे। अनजान फोन, सोशल मीडिया संदेश या लुभावने विज्ञापनों को सांझे में नहीं आने को लेकर जागरूक करेंगे। साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत 9530420905 व 1930 पर शिकायत करनी चाहिए।
मनीष चारण, डीएसपी, साइबर थाना, पाली

02 Oct 2025 10:43 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan : सावधान! त्योहार में साइबर ठग आपके बैंक खाते में लगा सकते हैं सेंध

