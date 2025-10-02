Rajasthan : सावधान! त्योहार में साइबर ठग आपके बैंक खाते में लगा सकते हैं सेंध

Rajasthan : त्योहार में खरीदारी बढ़ जाती है। जो साइबर ठगों के लिए लूट का मौका बन रहा है। लोग उपहार व सस्ती वस्तुओं को लेकर साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं। साइबर अपराधियों की यह घुसपैठ साइबर पुलिस की चिंता बढ़ा रही है। साइबर पुलिस के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले साल साइबर ठगों ने त्योहारी सीजन में ऑनलाइन ठगी का खेल 50 प्रतिशत तक उछला था। इस साल त्योहार शुरू होने से पहले ही ऐसे मामले बढ़े है। बाजारों में खरीदारी के लिए आने वालों को चोरों व जेबकतरों का खतरा रहता है। उनके पहचान व पकड़ के लिए पुलिस भी चौकन्नी रहती है, लेकिन साइबर अपराधी पुलिस की गश्त और मुखबिर की नजर में तक नहीं आते। वे नए-नए हथकंडे अपनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं।