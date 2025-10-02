रेलवे की नई सुविधा, अब श्योदासपुरा पदमपुरा में रुकेंगी 3 जोड़ी ट्रेनें, रूणिचा एक्सप्रेस में लगेगी एलएचबी रैक

मदार (अजमेर) से वाया जयपुर होकर संचालित होने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार से शुरू होगी। यह त्योहारी सीजन में बिहार की ओर आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी राहत देगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तीन अक्टूबर से मदार-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मदार से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:25 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रवाना होकर रविवार को रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 4:15 बजे रवाना होगी और सोमवार को सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी।