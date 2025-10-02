रेलवे की नई सुविधा, अब श्योदासपुरा पदमपुरा में रुकेंगी 3 जोड़ी ट्रेनें, रूणिचा एक्सप्रेस में लगेगी एलएचबी रैक

फाइल फोटो पत्रिका
Railways : रेलवे की नई सुविधा। श्योदासपुरा पदमपुरा में रुकेंगी 3 जोड़ी ट्रेनें। साथ ही रूणिचा एक्सप्रेस में लगेगी एलएचबी रैक। वहीं राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन कल यानि 3 अक्टूबर से शुरू होगी।
रेलवे, श्योदासपुरा पदमपुरा स्टेशन पर तीन जोड़ी ट्रेनों का ठहराव शुरू करेगा। 2 से 4 अक्टूबर तक भगत की कोठी बिलासपुर एक्सप्रेस, 5 अक्टूबर को बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस तथा 2 से 6 अक्टूबर तक इंदौर-भगत की कोठी एक्सप्रेस और भगत की कोठी-इंदौर एक्सप्रेस श्योदासपुरा पदमपुरा स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव करेंगी। 5 अक्टूबर तक मुंबई सेंट्रल-जयपुर एक्सप्रेस और 2 से 6 अक्टूबर तक जयपुर-मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस का यहां ठहराव रहेगा।
रेलवे ने यात्री सुविधाओं के मद्देनजर दिल्ली से जैसलमेर के बीच संचालित होेने वाली रूणिचा एक्सप्रेस ट्रेन एलएचबी (लिंक हॉफमैन बुश) रैक से संचालित करने का निर्णय लिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली रूणिचा एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से 9 दिसंबर से व जैसलमेर से 10 दिसंबर से एलएचबी रैक से संचालित होगी। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे।
मदार (अजमेर) से वाया जयपुर होकर संचालित होने वाली प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुक्रवार से शुरू होगी। यह त्योहारी सीजन में बिहार की ओर आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी राहत देगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, तीन अक्टूबर से मदार-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मदार से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:25 बजे रवाना होगी और रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रवाना होकर रविवार को रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 4:15 बजे रवाना होगी और सोमवार को सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी।
आवाजाही के दौरान यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
