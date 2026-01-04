4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली में तलवार हमले में घायल ससुर की मौत, पत्नी के पीहर आने से नाराज दामाद ने किया था हमला

पाली शहर के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में दामाद द्वारा किए गए तलवार हमले में गंभीर रूप से घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Jan 04, 2026

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट

पाली। शहर के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में दामाद द्वारा किए गए तलवार हमले में गंभीर रूप से घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल जगदीश जोशी (58) ने शनिवार देर रात जोधपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

घर में घुसते ही किया हमला

घटना 26 दिसंबर की है। नागौर जिले के रेण (मेड़ता सिटी) निवासी एवं वर्तमान में जोधपुर रह रहे अजय जोशी बाइक से पाली अपने ससुराल पहुंचा था। आरोपी जैकेट में तलवार छिपाकर लाया था। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी आशा (36) पर तलवार से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए आशा गली में भाग गई।

बीच-बचाव करने पर सास-ससुर पर वार

पत्नी पर हमला होते देख सास दुर्गा देवी (54) बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपी ने उन पर भी तलवार से कई वार कर दिए। इसके बाद ससुर जगदीश जोशी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने उनके सिर पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से वे मौके पर ही गिर पड़े।

जोधपुर किया गया था रेफर

तीनों घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर जगदीश जोशी को जोधपुर रेफर किया गया, जहां वे आईसीयू में भर्ती थे। करीब 9 दिन तक चले इलाज के बाद 3 जनवरी की देर रात उनकी मौत हो गई।

चार महीने से पीहर में रह रही थी पत्नी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जगदीश जोशी ने करीब 8 वर्ष पूर्व अपनी बेटी आशा की शादी नागौर जिले के रेण मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से की थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। करीब चार महीने से आशा अपने बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी।

मारपीट का केस दर्ज, रंजिश में किया हमला

आशा ने पति पर कम कमाई और मारपीट के आरोप लगाए थे तथा उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी तलवार लेकर ससुराल पहुंचा और जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन अगले दिन पाली लौटने की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

पाली: ससुराल में तलवार बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्नी, सास व ससुर पर किया था हमला
पाली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 03:26 pm

Published on:

04 Jan 2026 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में तलवार हमले में घायल ससुर की मौत, पत्नी के पीहर आने से नाराज दामाद ने किया था हमला

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाली: होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, बेटी से मिलने बाइक पर जा रहा था

पाली

Sanchore: हाइवे पर खूनी संघर्ष, 10 लोग घायल, 5 वाहन क्षतिग्रस्त, बेटी के सुसाइड के बाद लड़के वालों का कर दिया था सामाजिक बहिष्कार

Sacnchore-Crime
पाली

Pali News: पाली जिले में बदल जाएगा पंचायत समितियों का नक्शा, वार्डों के स्वरूप में बदलाव की तैयारी

District Council, Pali District Council, Pali Panchayat Samiti, Wards in Pali, Pali News, Rajasthan News, जिला परिषद, पाली जिला परिषद, पाली पंचायत समिति, पाली में वार्ड, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

बसों की छत पर जाने को नहीं होंगी सीढि़यां, ऊपर से हटाने होंगे कैरियर

Transport Department
पाली

Pali News : शहर में लगे मेलों से बाजारों में सन्नाटा, व्यापारी दुकानें बंदकर सड़क पर उतरे

Pali News : शहर में लगे मेलों से बाजारों में सन्नाटा, दुकानें बंद, व्यापारी सड़क पर उतरे
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.