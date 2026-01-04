पाली में तलवार हमले में घायल ससुर की मौत, पत्नी के पीहर आने से नाराज दामाद ने किया था हमला

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट
पाली। शहर के रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में दामाद द्वारा किए गए तलवार हमले में गंभीर रूप से घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायल जगदीश जोशी (58) ने शनिवार देर रात जोधपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया। रविवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।
घटना 26 दिसंबर की है। नागौर जिले के रेण (मेड़ता सिटी) निवासी एवं वर्तमान में जोधपुर रह रहे अजय जोशी बाइक से पाली अपने ससुराल पहुंचा था। आरोपी जैकेट में तलवार छिपाकर लाया था। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी आशा (36) पर तलवार से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए आशा गली में भाग गई।
पत्नी पर हमला होते देख सास दुर्गा देवी (54) बीच-बचाव करने आईं, तो आरोपी ने उन पर भी तलवार से कई वार कर दिए। इसके बाद ससुर जगदीश जोशी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपी ने उनके सिर पर तलवार से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से वे मौके पर ही गिर पड़े।
तीनों घायलों को तुरंत पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर जगदीश जोशी को जोधपुर रेफर किया गया, जहां वे आईसीयू में भर्ती थे। करीब 9 दिन तक चले इलाज के बाद 3 जनवरी की देर रात उनकी मौत हो गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जगदीश जोशी ने करीब 8 वर्ष पूर्व अपनी बेटी आशा की शादी नागौर जिले के रेण मेड़ता सिटी निवासी अजय जोशी से की थी। अजय जोधपुर में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। करीब चार महीने से आशा अपने बच्चों के साथ पीहर में रह रही थी।
आशा ने पति पर कम कमाई और मारपीट के आरोप लगाए थे तथा उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी तलवार लेकर ससुराल पहुंचा और जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन अगले दिन पाली लौटने की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।
