पाली में तलवार हमले में घायल ससुर की मौत, पत्नी के पीहर आने से नाराज दामाद ने किया था हमला

आशा ने पति पर कम कमाई और मारपीट के आरोप लगाए थे तथा उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। इसी रंजिश के चलते आरोपी तलवार लेकर ससुराल पहुंचा और जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन अगले दिन पाली लौटने की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है।