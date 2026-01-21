Hello Doctor: पेट में गैस या डकारें! 80 की उम्र में भी रह सकते हैं फिट, डॉक्टर से जानें पेट से जुड़ें 7 सामन्य सवालों के जवाब

प्रश्न 1: मेरी उम्र 80 वर्ष है और मुझे रात्रि में भोजन करने के बाद जब मैं सो जाता हूं, तो लगभग दो-तीन घंटे बाद पेट में तेज वायु बनने लगती है। इसके साथ घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, जिससे मुझे उठकर टहलना पड़ता है और पेशाब भी अधिक आता है। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाती है, लेकिन दोबारा सोने पर फिर वही समस्या शुरू हो जाती है। बताया गया है कि यह समस्या अपान वायु से जुड़ी हो सकती है। इसके अलावा पेट के बाएं हिस्से में असामान्य महसूस होता है। कृपया इसके कारण और उचित उपचार के बारे में मार्गदर्शन करें।