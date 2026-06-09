बिना शराब पिए खून में कैसे आ जाता है अल्कोहल, जानिए क्या है Auto-brewery Syndrome

Auto-Brewery Syndrome Symptoms: सोचिए कि किसी इंसान ने शराब की एक बूंद भी न छुई हो, लेकिन फिर भी उसका शरीर ऐसा बर्ताव करे जैसे उसने शराब पी रखी हो। सुनने में यह किसी जादू या अजीब सी कहानी जैसा लगता है न? लेकिन मेडिकल साइंस में यह एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जिसे ऑटो-ब्रूअरी सिंड्रोम (Auto-brewery Syndrome) या गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम कहा जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर बिना शराब पिए भी खून में अल्कोहल कैसे आ जाता है और क्या होता है यह सिंड्रोम?