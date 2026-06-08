Phone Screen and Headache: सौ में 12 लोग माइग्रेन से परेशान, क्या फोन भी है एक कारण? जानें क्या कहती है नेशनल हेडेक इंस्टीट्यूट और PMC की रिपोर्ट

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (PMC) के अनुसार, मोबाइल फोन के उपयोग के दौरान या बाद में सिरदर्द, नींद संबंधी विकार, भूलने की बीमारी, चक्कर आना और सिर और कान में जलन जैसी समस्याएं होती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सिरदर्द या माइग्रेन के दौरे बहुत जल्दी-जल्दी पड़ते हैं और उनका दर्द ज्यादा देर तक रहता है। रात को फोन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को सोने नहीं देती। इससे हमारी नींद अधूरी रह जाती है। रिसर्च कहती है कि नींद पूरी न होने की वजह से अगले दिन शरीर थका रहता है और सिर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है।