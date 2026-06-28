28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन, क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

Anant Ambani Mundan: शादी की दूसरी सालगिरह से पहले अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए और परंपरा के अनुसार मुंडन कराया। उनकी इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Jun 28, 2026

Anant Ambani, Tirumala Temple Hair Donation Tradition

Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में कराया मुंडन, बाल दान की निभाई परंपरा (फोटो सोर्स: ANI)

Anant Ambani Tirupati Balaji Mundan: रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई बिजनेस डील या भव्य पार्टी नहीं, बल्कि उनकी अगाध आस्था है। अपनी शादी की दूसरी सालगिरह (12 जुलाई) से ठीक कुछ दिन पहले अनंत अंबानी (Anant Ambani) आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी (तिरुपति बालाजी) मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सदियों पुरानी सनातन परंपरा का पालन करते हुए भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अपने बाल दान (Tirupati Balaji Hair Donation) कर दिए। तिरुपति में बाल दान करने को बेहद पवित्र माना जाता है, और अंबानी परिवार के लाडले का यह सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

तिरुपति बालाजी मंदिर में सुप्रभात सेवा में शामिल हुए अनंत अंबानी

अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान अनंत अंबानी (Anant Ambani) पूरी तरह पारंपरिक दक्षिण भारतीय रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने सफेद वेष्टि (धोती) और अंगवस्त्रम धारण किया हुआ था, साथ ही कंधे पर लाल और सुनहरे रंग का रेशमी शॉल (शालू) शोभा बढ़ा रहा था।

अनंत ने सुबह-सुबह होने वाली पवित्र सुप्रभात सेव में हिस्सा लिया और गर्भगृह में जाकर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर से सामने आए वीडियो में वे मंदिर के गजराज (हाथियों) को बड़े प्यार से चारा और फल खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने (जिसे स्थानीय भाषा में कल्याण कट्टा कहा जाता है) के पीछे एक गहरी पौराणिक मान्यता है। माना जाता है कि जो भक्त यहाँ आकर अपने बाल भगवान को समर्पित करता है, धार्मिक मान्यता के अनुसार, बाल दान को अहंकार के त्याग और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसे मनोकामना पूर्ति की भावना से भी जोड़ते हैं। हालांकि उन्होंने (Anant Ambani) सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि यह किसी विशेष मन्नत के पूरा होने पर किया गया या नहीं।

यादें हुईं ताजा: 2024 की वो दशकीय शादी

अनंत अंबानी (Anant Ambani) और राधिका मर्चेंट की शादी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। दोनों 12 जुलाई 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक-दूजे के हुए थे। आपको याद दिला दें कि यह शादी समारोह केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि जुलाई के आखिरी हफ्ते (30 जुलाई 2024) तक एंटीलिया और जियो कन्वेंशन सेंटर में इसके भव्य उत्सव चलते रहे थे, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज नेता, हॉलीवुड-बॉलीवुड सितारे और बिजनेस टाइकून शामिल हुए थे।

अंबानी परिवार की तिरुपति से पुरानी है आस्था

यह पहली बार नहीं है जब अंबानी परिवार तिरुपति के दर पर झुका हो। मुकेश अंबानी से लेकर नीता अंबानी तक, परिवार का हर सदस्य अक्सर बड़े मौकों से पहले या बाद में तिरुमला का रुख करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा मंदिर ट्रस्ट (TTD) को समय-समय पर करोड़ों रुपये का दान और अत्याधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती रही हैं। अनंत का यह मुंडन संस्कार दिखाता है कि अरबों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद, यह परिवार अपनी जड़ों और सनातन संस्कारों से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।

Horoscope Today, 28 June 2026: मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल, शुभ रंग और शुभ अंक

ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal 28 June 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Jun 2026 11:20 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन, क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Ashadha Maas 2026: आषाढ़ में सूर्य को अर्घ्य और तांबे-गेहूं का दान क्यों माना जाता है शुभ

Ashadha Maas 2026, Ashadh Month Vrat
धर्म और अध्यात्म

Shani Pradosh Vrat June 2026: जानिए व्रत की सही विधि, नियम और उपवास के दौरान खान-पान की सावधानियां

Shani Pradosh Vrat benefits
धर्म और अध्यात्म

Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ मास का महासंयोग: 29 जून को वट-पूर्णिमा पर 13 घंटे भद्रा का साया, जानें स्नान-दान मुहूर्त

Adhik Maas Jyeshtha Purnima
धर्म और अध्यात्म

July 2026 Vrat Tyohar List: जुलाई 2026 व्रत-त्योहार, जगन्नाथ रथयात्रा, चातुर्मास और गुरु पूर्णिमा समेत देखें त्योहारों की पूरी लिस्ट

July 2026 Festival Calendar
धर्म और अध्यात्म

Shukra Ketu Yuti July 2026: 4 जुलाई को शुक्र-केतु की युति, इन 3 राशियों की लव लाइफ में बढ़ सकती हैं गलतफहमियां

Venus Ketu Conjunction July 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.