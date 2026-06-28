Anant Ambani Mundan: अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी में कराया मुंडन, क्यों दान किए बाल? जानिए तिरुपति की यह अनोखी परंपरा

Anant Ambani Tirupati Balaji Mundan: रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई बिजनेस डील या भव्य पार्टी नहीं, बल्कि उनकी अगाध आस्था है। अपनी शादी की दूसरी सालगिरह (12 जुलाई) से ठीक कुछ दिन पहले अनंत अंबानी (Anant Ambani) आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी (तिरुपति बालाजी) मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सदियों पुरानी सनातन परंपरा का पालन करते हुए भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अपने बाल दान (Tirupati Balaji Hair Donation) कर दिए। तिरुपति में बाल दान करने को बेहद पवित्र माना जाता है, और अंबानी परिवार के लाडले का यह सादगी भरा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।