Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ मास का महासंयोग: 29 जून को वट-पूर्णिमा पर 13 घंटे भद्रा का साया, जानें स्नान-दान मुहूर्त

लेकिन, इन पर्वों के संयोग में एक मुश्किल भी आ गई है भद्रा का साया। सही मायने में पूरे 13 घंटे तक भद्रा काल रहेगा, जो खगोल और ज्योतिष के लिहाज से किसी चुनौती से कम नहीं। द्रिक पंचांग की मानें तो 29 जून को सुबह 03:06 से भद्रा शुरू होगी और शाम तक चलेगी। शास्त्रों में तो साफ कहा गया है कि भद्रा के दौरान नए या शुभ कामों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसे में श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं के सामने बड़ा सवाल है आखिर पूजा और वट वृक्ष की पूजा का शुभ समय क्या होगा? इसी उलझन में सब इस अनोखे महासंयोग का सामना कर रहे हैं।