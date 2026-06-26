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Vat Purnima 2026: ज्येष्ठ मास का महासंयोग: 29 जून को वट-पूर्णिमा पर 13 घंटे भद्रा का साया, जानें स्नान-दान मुहूर्त

Bhadra Kaal 29 June 2026: Vat Purnima 2026 इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा और 13 घंटे के भद्रा काल के विशेष संयोग के साथ मनाई जाएगी। जानिए 29 जून के पूजा मुहूर्त, भद्रा में क्या करें और क्या न करें, साथ ही पीपल पूजा एवं धन-संपन्नता से जुड़े पारंपरिक धार्मिक उपाय।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jun 26, 2026

Adhik Maas Jyeshtha Purnima

Vat Purnima 2026 : वट पूर्णिमा 2026 पर 13 घंटे का भद्रा काल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Jyeshtha Purnima 2026 : इस वर्ष का ज्येष्ठ महीना बेहद असाधारण साबित हुआ है। सौर और चंद्र मास के अनोखे मेल से अधिकमास बना, जिसकी वजह से पावन महीना पूरे 60 दिनों का हो गया। 29 जून 2026, सोमवार को ये महीना पूरा होगा। धार्मिक नजरिए से भी यह दिन अलग ही रंग लेकर आया है क्योंकि इसी दिन सुहागिन औरतों का सबसे बड़ा त्यौहार वट पूर्णिमा व्रत भी है, और गंगा-यमुना जैसी पुण्य नदियों में स्नान-दान (Purnima Snan Daan) की पूर्णिमा भी। दोनों पर्व एक साथ पड़ रहे हैं, तो उत्साह भी दोगुना है।

वट पूर्णिमा 2026 पर 13 घंटे का भद्रा काल

लेकिन, इन पर्वों के संयोग में एक मुश्किल भी आ गई है भद्रा का साया। सही मायने में पूरे 13 घंटे तक भद्रा काल रहेगा, जो खगोल और ज्योतिष के लिहाज से किसी चुनौती से कम नहीं। द्रिक पंचांग की मानें तो 29 जून को सुबह 03:06 से भद्रा शुरू होगी और शाम तक चलेगी। शास्त्रों में तो साफ कहा गया है कि भद्रा के दौरान नए या शुभ कामों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसे में श्रद्धालुओं और व्रती महिलाओं के सामने बड़ा सवाल है आखिर पूजा और वट वृक्ष की पूजा का शुभ समय क्या होगा? इसी उलझन में सब इस अनोखे महासंयोग का सामना कर रहे हैं।

भद्रा काल में क्या करें और क्या न करें

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 29 जून 2026 की तड़के सुबह 03:06 बजे से ही भद्रा का प्रवेश हो जाएगा, जो दोपहर बाद 04:16 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में नए व्यापार का आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार अथवा किसी भी तरह का शुभ संकल्प पूरी तरह वर्जित रहेगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल केवल सांसारिक मांगलिक कार्यों को प्रभावित करता है। भगवान नारायण की आराधना, सत्यनारायण व्रत कथा, पवित्र नदियों में स्नान, मंत्रों का जप और मानसिक तप करने पर भद्रा का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सुहागिन महिलाएं सुबह से ही अपने व्रत के नियमों का पालन कर सकती हैं, किंतु वट वृक्ष की मुख्य पूजा और कथा का श्रवण भद्रा समाप्ति के पश्चात या गोधूलि वेला में करना विशेष फलदायी रहेगा।

वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी संगम या गंगाजी में स्नान का अनंत गुना फल बताया गया है। यदि नदियों तक जाना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी उतना ही पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) का त्याग अनिवार्य है। धार्मिक मान्यता है कि सायंकाल में जब चंद्रदेव उदित होंगे, तब उन्हें दूध मिश्रित जल से अर्घ्य देने से चंद्र दोष शांत हो सकता है।

तिथि एवं महामुहूर्त

विशेष घटना / मुहूर्तनिर्धारित समय (2026)
पूर्णिमा तिथि प्रारंभ29 जून, सुबह 03:06 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त30 जून, सुबह 05:26 बजे
ब्रह्म मुहूर्त (स्नान)सुबह 04:06 से 04:46 बजे
अविजीत मुहूर्तसुबह 11:57 से दोपहर 12:52
भद्रा काल अवधिसुबह 03:06 से दोपहर 04:16
गोधूलि (पूजा) मुहूर्तशाम 07:22 से शाम 07:42 बजे
चंद्रोदय का समयशाम 07:16 बजे

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 : धन प्राप्ति के उपाय

पीपल की महापूजा: पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर, उसमें थोड़ा कच्चा दूध और बताशा डालकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। मान्यता है कि पितृ दोष की शांति के लिए यह उपाय लाभकारी माना जाता है।

धन-संपन्नता से जुड़ा धार्मिक उपाय: इस पावन तिथि पर माता लक्ष्मी के सम्मुख 11 पीली कौड़ियां रखें, उन पर हल्दी से तिलक करें। रात्रि भर इन्हें वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह इन्हें एक साफ लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इससे आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है।

नोट: सनातन धर्म में अधिकमास में ज्येष्ठ पूर्णिमा का आना एक अत्यंत दुर्लभ धार्मिक संयोग मानी जाती है। इसमें किए गए दान का फल अक्षुण्ण रहता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

26 Jun 2026 02:04 pm

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