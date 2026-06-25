कन्नड़ एक्ट्रेस Krishi Thapanda के घर से मिली बिजनेसमैन की Dead Body, मौत से पहले किया अभिनेत्री को कॉल

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि घटना से पहले वैशाख ने कृषि को फोन किया था, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाईं क्योंकि वह नेलमंगला में थीं। बताया जाता है कि उन्होंने एक्ट्रेस को मैसेज भेजकर इस बात का इशारा किया था कि वो अपनी जान दे रहे हैं। मैसेज देखने के बाद एक्ट्रेस ने उनके परिवार वालों को जानकारी दी, जो तुरंत अपार्टमेंट पहुंचे। हालांकि, जब वो वहां पहुंचे तो वैशाख मृत पाए गए। उनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।