क्यों नहीं चली शाहरुख खान की ‘Dunki’? राजकुमार हिरानी ने फिल्म की सबसे बड़ी कमी का किया खुलासा

हाल ही में फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने संजय अरोड़ा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए 'डंकी' और फिल्म के प्रदर्शन के बारे में बात की। 'डंकी' की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए राजकुमार ने कहा, "हर फिल्म अलग-अलग लोगों को अलग तरह से प्रभावित करती है। जब आप '3 इडियट्स' बनाते हैं, तो वह एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाती है, जो हर घर से जुड़ी होती है, इसलिए वो हर घर तक पहुंचती है। तो, जब मैं 'डंकी' जैसी फिल्म बनाता हूं, तो ये उन लोगों तक सीमित हो जाती है जो गैर-कानूनी तरीके से दूसरे देश जाने में दिलचस्पी रखते हैं। मुझे कनाडा, अमेरिका से उन लोगों के मैसेज आते हैं जिन्होंने असल में ऐसा किया है और जिनकी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ा है। वहां रहने वाले लोग कह रहे हैं, 'हम यहां रह तो रहे हैं, लेकिन परेशान हैं,' और वो कहते हैं, 'हमने अपना देश क्यों छोड़ा, हमें वहीं रहना चाहिए था।' तो जाहिर है कि लोगों का वो वर्ग सीमित है।"