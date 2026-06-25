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‘हसीन दिलरुबा’ बनकर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को उतारा मौत के घाट, इस फिल्म की कॉपी है पुणे मर्डर मिस्ट्री की कहानी

Pune Businessman Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल और सिया गोयल की ये कहानी एक फिल्म से काफी मिलती-जुलती है। चलिए जानते हैं वो कौन सी फिल्म है, जिसमें जुर्म की कहानी एक दम ऐसी ही है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 25, 2026

Ketan Agarwal Murder Case

Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- ANI)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे से सामने आया केतन अग्रवाल हत्याकांड इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ एक युवा कारोबारी की संदिग्ध मौत ने लोगों को झकझोर दिया है, तो दूसरी तरफ इस केस से जुड़ रहे नए-नए खुलासों ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। सोशल मीडिया पर इस मामले की तुलना नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म ‘हसीन दिलरुबा’ से की जा रही है, जिसके बाद ये केस केवल एक आपराधिक जांच नहीं बल्कि सार्वजनिक बहस का विषय भी बन गया है।

क्या है केतन अग्रवाल हत्याकांड?

जानकारी के मुताबिक, केतन अग्रवाल अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। परिवार में खुशियों का माहौल था और जल्द ही दोनों विवाह बंधन में बंधने वाले थे। लेकिन अचानक आई एक खबर ने सब कुछ बदल दिया।

बताया जा रहा है कि 18 जून को केतन पुणे के ऐतिहासिक लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे। इसी दौरान उनके गहरी खाई में गिरने की सूचना सामने आई। शुरुआत में इसे एक सामान्य दुर्घटना माना गया और माना गया कि पहाड़ी इलाके में पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ होगा। लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया, कई ऐसे तथ्य सामने आने लगे जिन्होंने पूरे मामले की दिशा बदल दी।

तकनीकी सबूतों, कॉल रिकॉर्ड, घटनास्थल से मिले सुरागों और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच एजेंसियों को मामला साधारण दुर्घटना से कहीं अधिक गंभीर दिखाई देने लगा। इसके बाद हत्या की आशंका को ध्यान में रखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया गया।

सिया गोयल और चेतन चौधरी पर क्यों उठे सवाल?

जांच में सामने आया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित रूप से नजदीकियां थीं। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों ने मिलकर किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि अंतिम सच्चाई अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन अब तक सामने आए तथ्यों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

केतन के पिता विशाल अग्रवाल भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बेटे की मौत को संदिग्ध बताते हुए मामले की तेज सुनवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि इस केस के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

‘हसीन दिलरुबा’ से क्यों हो रही तुलना?

जैसे ही मामले में कथित प्रेम संबंध और साजिश की बातें सामने आईं, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तुलना फिल्म ‘हसीन दिलरुबा’ से शुरू कर दी। कई यूजर्स का मानना है कि दोनों कहानियों में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक यह नहीं कहा है कि आरोपियों ने किसी फिल्म से प्रेरणा ली थी।

फिर भी इस चर्चा ने एक पुरानी बहस को फिर जीवित कर दिया है कि क्या फिल्मों और वेब सीरीज का प्रभाव वास्तविक जीवन के अपराधों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मनोरंजन और वास्तविकता में अंतर समझना जरूरी है और किसी अपराध को सीधे किसी फिल्म से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है।

क्या है ‘हसीन दिलरुबा’ की कहानी?

साल 2021 में रिलीज हुई ‘हसीन दिलरुबा’ एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें प्यार, धोखा, जुनून और हत्या का रहस्य दिखाया गया है। कहानी रानी नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी शादी रिशु से होती है। शादी के बाद उसके जीवन में कई उतार-चढ़ाव आते हैं और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां हत्या, प्रेम संबंध और जांच की जटिल परतें सामने आती हैं।

फिल्म की पूरी कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है, जिसमें दर्शकों को आखिरी तक यह समझ नहीं आता कि असली सच क्या है। यही कारण है कि जब केतन अग्रवाल केस में प्रेम संबंध और कथित साजिश की बातें सामने आईं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों मामलों की तुलना शुरू कर दी। फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में जांच से जुड़े नए खुलासे इस चर्चित मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ कर सकते हैं।

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Published on:

25 Jun 2026 02:01 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हसीन दिलरुबा’ बनकर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को उतारा मौत के घाट, इस फिल्म की कॉपी है पुणे मर्डर मिस्ट्री की कहानी

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