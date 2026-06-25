‘हसीन दिलरुबा’ बनकर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को उतारा मौत के घाट, इस फिल्म की कॉपी है पुणे मर्डर मिस्ट्री की कहानी

फिल्म की पूरी कहानी रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है, जिसमें दर्शकों को आखिरी तक यह समझ नहीं आता कि असली सच क्या है। यही कारण है कि जब केतन अग्रवाल केस में प्रेम संबंध और कथित साजिश की बातें सामने आईं तो सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों मामलों की तुलना शुरू कर दी। फिलहाल केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। आने वाले दिनों में जांच से जुड़े नए खुलासे इस चर्चित मामले की तस्वीर और ज्यादा साफ कर सकते हैं।