तापसी पन्नू के मम्मी-पापा आखिर क्यों दिल्ली से मुंबई लाते हैं सब्जियां? बचत वाली सोच या कुछ और

एक्ट्रेस के साथ डायरेक्टर मुकेश पांडे ने भी वित्तीय सुरक्षा पर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने बताया कि सिर्फ पैसे कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि पैसे का सही प्रबंधन और समझदारी से फैसले लेना बेहद जरूरी है। आज के समय में आर्थिक अनिश्चितता, साइबर धोखाधड़ी और निवेश के बदलते अवसरों में वित्तीय साक्षरता सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। बता दें, मुकेश पांडे ने 50/30/20 नियम अपनाने की सलाह दी है, जिसमें आय का 50% जरूरतों पर खर्च किया जाए 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% बचत तथा निवेश के लिए रखा जाए। साथ ही, डिजिटल टूल्स और फिनटेक एप्स के इस्तेमाल से खर्चों पर नजर रखना आसान होता है और मनी मैनेजमेंट बेहतर ढंग से किया जा सकता है।