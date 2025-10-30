AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

शाहरुख खान की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)
AskSRK: हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह और रोमांस के किंग शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला। सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने उस वक्त उनको भर-भर कर बधाई सन्देश भेजे थे। अब शाहरुख खान पहले की तरह अपने फैंस से सोशल मीडिया पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया। जहां कोई भी उनसे सीधा जुड़ सकता है और वो उनके हर सवाल का अपने अंदाज में मजेदार जवाब दे रहे हैं।
आज एक्टर ने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया। इस दौरान कई लोगों ने उनको प्यार दिया और उनसे बात कीं, वहीं, कुछ यूजर्स ने उटपटांग और बेहूदा सवाल भी किया। मगर शाहरुख ने भी खुद को प्यार करने वालों को प्यार से जवाब दिया और जिन्होंने बेढंगे और बदतमीजी भरे सवाल किये उनको उनकी ही भाषा में करारा और मुहतोड़ जवाब भी दिया।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर AskSRK सेशन के दौरान जब एक यूजर ने लिखा, “भाई ये बता, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, ना तेरी सकल बढ़िया है, फिर तू स्टार कैसे बन गया? तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है, पर मुझे कोई पहचानता तक नहीं।”
इस पर किंग खान ने अपने ह्यूमरस और विटी अंदाज में लिखा, "भाई शक्ल तो ठीक है… अक़्ल का नहीं बोला तुमने!!! वो है या…???”
वहीं, एक यूजर ने लिखा, “आप इंटरव्यू में जितने इंटेलिजेंट लगते हैं, वैसी ही इंटेलिजेंट फिल्में क्यों नहीं बनाते? अब तो आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, उन फिल्मों को रिलीज करने के लिए।”
इस सवाल पर जवाब देते हुए SRK ने लिखा, “क्या करें… मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंट नहीं हूं, मैं तो प्यार और एंटरटेनमेंट बेचने वाला हूं। और हां, असली बुद्धिमानी वो होती है जो सामने से दिखाई न दे, बल्कि महसूस हो जाए… जैसे कोई हल्का-सा स्पर्श।”
जब एक सोशल मीडिया यूजर ने शाहरुख से पूछा, "सर आपके जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं कमरा नहीं मिल रहा है? मन्नत पर एक रूम मिलेगा क्या?’ इस पर अभिनेता ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, "मन्नत में तो मेरे पास भी कमरा नहीं है आजकल। भाड़े पर रह रहा हूं।"
वहीं, एक फैन ने पूछा, "सर लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए?" रोमांस के किंग ने रिप्लाई किया, "मेरा गाना ट्राय कर।"
बता दें कि शाहरुख खान आने वाली 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इसी दौरान वो अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी करेंगे।
