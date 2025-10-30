Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

AskSRK: अपने 60वें जन्मदिन से पहले शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन स्टार्ट किया। उनके चाहने वालों ने वहां उनके कई तरह के सवाल किये जिनके ऑक्टो ने अपने मजेदार अंदाज में जवाब भी दिया। वहीं, कुछ लोगों ने बेढंगे और उटपटांग सवाल भी किये, जिनके भी एक्टर ने मुंहतोड़ जवाब दिए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 30, 2025

Shahrukh Khan Session AskSRK

शाहरुख खान की फोटो। (फोटो सोर्स: IMDb)

AskSRK: हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह और रोमांस के किंग शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला। सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने उस वक्त उनको भर-भर कर बधाई सन्देश भेजे थे। अब शाहरुख खान पहले की तरह अपने फैंस से सोशल मीडिया पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया। जहां कोई भी उनसे सीधा जुड़ सकता है और वो उनके हर सवाल का अपने अंदाज में मजेदार जवाब दे रहे हैं।

आज एक्टर ने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया। इस दौरान कई लोगों ने उनको प्यार दिया और उनसे बात कीं, वहीं, कुछ यूजर्स ने उटपटांग और बेहूदा सवाल भी किया। मगर शाहरुख ने भी खुद को प्यार करने वालों को प्यार से जवाब दिया और जिन्होंने बेढंगे और बदतमीजी भरे सवाल किये उनको उनकी ही भाषा में करारा और मुहतोड़ जवाब भी दिया।

एक यूजर ने किया शक्ल और एक्टिंग पर कमेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर AskSRK सेशन के दौरान जब एक यूजर ने लिखा, “भाई ये बता, तुम में कोई टैलेंट नहीं है, ना तेरी सकल बढ़िया है, फिर तू स्टार कैसे बन गया? तुझसे बढ़िया तो मेरी शक्ल है, पर मुझे कोई पहचानता तक नहीं।”

इस पर किंग खान ने अपने ह्यूमरस और विटी अंदाज में लिखा, "भाई शक्ल तो ठीक है… अक़्ल का नहीं बोला तुमने!!! वो है या…???”

वहीं, एक यूजर ने लिखा, “आप इंटरव्यू में जितने इंटेलिजेंट लगते हैं, वैसी ही इंटेलिजेंट फिल्में क्यों नहीं बनाते? अब तो आपके पास नेटफ्लिक्स भी है, उन फिल्मों को रिलीज करने के लिए।”

इस सवाल पर जवाब देते हुए SRK ने लिखा, क्या करें… मैं कोई इंटेलिजेंस एजेंट नहीं हूं, मैं तो प्यार और एंटरटेनमेंट बेचने वाला हूं। और हां, असली बुद्धिमानी वो होती है जो सामने से दिखाई न दे, बल्कि महसूस हो जाए… जैसे कोई हल्का-सा स्पर्श।”

मन्नत पर एक रूम मिलेगा क्या?

जब एक सोशल मीडिया यूजर ने शाहरुख से पूछा, "सर आपके जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। लेकिन कहीं कमरा नहीं मिल रहा है? मन्नत पर एक रूम मिलेगा क्या?’ इस पर अभिनेता ने मजेदार जवाब देते हुए कहा, "मन्नत में तो मेरे पास भी कमरा नहीं है आजकल। भाड़े पर रह रहा हूं।"

वहीं, एक फैन ने पूछा, "सर लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए?" रोमांस के किंग ने रिप्लाई किया, "मेरा गाना ट्राय कर।"

बता दें कि शाहरुख खान आने वाली 2 नवंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। इसी दौरान वो अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट भी करेंगे।

ये भी पढ़ें

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़
बॉलीवुड
Celebrities who got slapped in public

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

शाहरुख़ खान

Updated on:

30 Oct 2025 07:06 pm

Published on:

30 Oct 2025 07:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैंने अपना रिलेशनशिप छिपाकर रखा क्योंकि मैं…’, जहीर संग रिश्ते को छिपाने पर सोनाक्षी ने तोड़ी चुप्पी

Why Sonakshi Sinha Kept Her Relationship With Zaheer Iqbal Secret
बॉलीवुड

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Celebrities who got slapped in public
बॉलीवुड

Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

Shilpa Shetty Mother Sunanda Hospitalized
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

गौरी खान के रेस्टोरेंट में 3700 की लैंब चॉप, 1500 के मोमो, एक वेज रोल की कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

Gauri Khan Restaurant Torii mumbai
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.