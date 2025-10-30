AskSRK: अक्ल का नहीं बोला तुमने! वो है या…, AskSRK में शाहरुख खान ने यूजर को दिया करारा जवाब

AskSRK: हाल ही में बॉलीवुड के बादशाह और रोमांस के किंग शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए उनका पहला नेशनल अवॉर्ड मिला। सेलिब्रिटीज और उनके फैंस ने उस वक्त उनको भर-भर कर बधाई सन्देश भेजे थे। अब शाहरुख खान पहले की तरह अपने फैंस से सोशल मीडिया पर जुड़ चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर AskSRK सेशन शुरू किया। जहां कोई भी उनसे सीधा जुड़ सकता है और वो उनके हर सवाल का अपने अंदाज में मजेदार जवाब दे रहे हैं।