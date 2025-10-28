Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

शाहरुख खान ने EGO में आकर कर दी थी बड़ी गलती, उस हरकत पर आज भी हैं शर्मिंदा

Shahrukh Khan Jamia Exam: शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में एक इतनी बड़ी गलती की थी जिससे उनकी मां भी नाराज हो गई थीं। खुद किंग खान ने इस बात का खुलासा किया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 28, 2025

Shahrukh Khan made big mistake due to ego

शाहरुख खान को आज भी है अपनी एक गलती का एहसास

Shahrukh Khan Jamia Exam: शाहरुख खान अक्सर अपनी फिल्मों या परिवार को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। हर कोई एक्टर और उनकी एक्टिंग को बेहद पसंद करता है। शाहरुख हमेशा अपने फैंस के साथ अपना व्यवहार काफी अच्छा रखते हैं वह कभी किसी को नाराज नहीं करते, लेकिन कभी-कभी जिंदगी में इंसान ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका पछतावा उसका पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ता। शाहरुख खान के साथ भी कई सालों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसका अफसोस उन्हें हमेशा रहता है।

शाहरुख खान को है अपनी एक गलती का एहसास (Shahrukh Khan Jamia Exam)

शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, वह एक सफल अभिनेता के तौर पर आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ये जानता है कि शाहरुख खान की पढ़ाई-लिखाई का सच क्या है। दरअसल, शाहरुख खान फिल्मी दुनिया में नाम कमाने से पहले पढ़ाई में भी काफी होशियार थे। उन्होंने दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन एक बचकानी और घमंडी हरकत के कारण वह अपनी डिग्री हासिल नहीं कर पाए थे।

अधूरा रह गया आखिरी पेपर (Shahrukh Khan Education)

शाहरुख खान ने कुछ समय पहले अपने फैंस के साथ अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री का कोर्स और प्रैक्टिकल पूरा होने के बावजूद, वह अंतिम पेपर की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। एक्टर ने बताया कि जिस समय उनका आखिरी पेपर था, वह उस दौरान अपने पहले टीवी सीरियल 'फौजी' की शूटिंग में व्यस्त थे। फिर भी, वह वक्त निकालकर कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते थे।

प्रिंसिपल से की थी बदतमीजी (Shahrukh Khan made a biggest mistake)

एग्जाम के दौरान ही, एक दिन प्रिंसिपल ने शाहरुख को टोकते हुए कहा था कि अगर उनकी मर्जी होती, तो वह उन्हें परीक्षा देने की अनुमति नहीं देते। प्रिंसिपल की यह बात सुनकर शाहरुख खान को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया। गुस्से में आकर, शाहरुख ने कहा, "फिर मुझे लिखना ही नहीं है," और वह तुरंत परीक्षा हॉल छोड़कर बाहर निकल गए। इस पल की नासमझी और घमंड की वजह से उनकी मास्टर डिग्री अधूरी रह गई।

मां ने मंगवाई थी माफी

शाहरुख ने बाद में माना की हां उस समय उन्होंने गलती की थी। जब उनकी मां को इस घटना के बारे में पता चला, तो वह उन्हें कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले गईं और उनसे माफी मंगवाई। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन परीक्षा थी और वह दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। शाहरुख को इस बात का अफसोस है कि कोर्स, प्रैक्टिकल और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी सिर्फ एक बचकानी हरकत के कारण वह अपनी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाए।

Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce: 15 साल बाद अलग हुए जय-माहि, जानें किस वजह से लिया तलाक
TV न्यूज
Jay Bhanushali and Mahi Vij Divorce

bollywod news

Bollywood

28 Oct 2025 09:55 am

