शाहरुख खान ने EGO में आकर कर दी थी बड़ी गलती, उस हरकत पर आज भी हैं शर्मिंदा

शाहरुख ने बाद में माना की हां उस समय उन्होंने गलती की थी। जब उनकी मां को इस घटना के बारे में पता चला, तो वह उन्हें कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले गईं और उनसे माफी मंगवाई। हालांकि, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन परीक्षा थी और वह दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। शाहरुख को इस बात का अफसोस है कि कोर्स, प्रैक्टिकल और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी सिर्फ एक बचकानी हरकत के कारण वह अपनी मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाए।