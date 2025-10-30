कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

कंगना रनौत और सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)
Bollywood Celebrities: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई बार ऐसे पल भी छिपे होते हैं जो सितारों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। कई बार ऑन-सेट झगड़े, अफेयर, विवाद या पब्लिक रिएक्शंस की वजह से कुछ बड़े सितारों को थप्पड़ तक खाना पड़ा है। आइये जानते हैं उन चर्चित “स्लैपगेट” घटनाओं के बारे में, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था।
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को 2009 में एक पार्टी के दौरान थप्पड़ खाना पड़ा। दरअसल, दिल्ली में एक प्राइवेट पार्टी में नशे में धुत बिजनेसमैन की बेटी ने पार्टी के माहौल के बीच सलमान को थप्पड़ मार दिया। हालांकि, सलमान शांत रहे और उनके बॉडीगार्ड ने उस लड़की को पार्टी से बाहर निकाल दिया।
जब फिल्मी सेट पर करीना और बिपाशा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। 2001 में 'अजनबी' फिल्म के सेट पर डिजाइनर को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में करीना ने बिपाशा को ‘काली बिल्ली’ कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया था।
2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ अधिकारी ने अभिनेत्री और नेता कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। कारण था- कंगना का किसानों के आंदोलन पर दिया गया विवादित बयान। कॉन्स्टेबल ने कहा कि उसकी मां भी खुद आंदोलन में बैठी थीं और कंगना की टिप्पणी से आहत हुई थीं।
सीम्मा अवार्ड्स 2022 में रणवीर सिंह शो में पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा की संख्या में लोग पहुंच गए थे। उस दौरान बॉडीगार्ड ने भीड़ को संभालते के चक्कर में गलती से रणवीर सिंह को ही थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि, रणवीर ने इसे हल्के में लिया और हंसते हुए स्थिति को संभाल लिया था।
टीवी शो 'इंडियाज रॉ स्टार' के फिनाले के दौरान एक दर्शक ने गौहर खान को अचानक से थप्पड़ मार दिया था। इसके लिए उस शख्स ने वजह “छोटी ड्रेस पहनने पर उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होना” बताई थी। इस घटना से पूरा सेट हक्का-बक्का रह गया था।
जेनिफर को एक टीवी शो के दौरान करण के अफेयर के बारे में पता चला। गुस्से में जेनिफर ने करण को सेट पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। यह खबर उस समय फैंस के बीच काफी चर्चा में रही।
फिल्म 'प्यारे मोहन' के सेट पर ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में ईशा ने स्वीकार किया कि अमृता ने उनसे बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा किया था।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग