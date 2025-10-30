कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Bollywood Celebrities: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई बार ऐसे पल भी छिपे होते हैं जो सितारों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। कई बार ऑन-सेट झगड़े, अफेयर, विवाद या पब्लिक रिएक्शंस की वजह से कुछ बड़े सितारों को थप्पड़ तक खाना पड़ा है। आइये जानते हैं उन चर्चित “स्लैपगेट” घटनाओं के बारे में, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था।