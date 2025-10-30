Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

Bollywood Celebrities: कोई सेलिब्रिटी जितना फेमस होता है उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानने के लिए लोग उतने ही उत्सुक रहते हैं। और अगर इन सेलेब्स से कोई विवाद जुड़ जाए तब तो पल पल की खबर चाहिए होती हैं उन फैंस को. जैसे आज हम बात करने जा रहे हैं कंगना रनौत से लेकर सलमान खान तक, उन फिल्मी सितारों के बारे में जिन्हें पब्लिकली या सेट पर थप्पड़ पड़ा है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Oct 30, 2025

Celebrities who got slapped in public

कंगना रनौत और सलमान खान की फोटोज। (फोटो सोर्स: IMDb)

Bollywood Celebrities: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई बार ऐसे पल भी छिपे होते हैं जो सितारों को भी शर्मिंदा कर देते हैं। कई बार ऑन-सेट झगड़े, अफेयर, विवाद या पब्लिक रिएक्शंस की वजह से कुछ बड़े सितारों को थप्पड़ तक खाना पड़ा है। आइये जानते हैं उन चर्चित “स्लैपगेट” घटनाओं के बारे में, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था।

सलमान खान को नशे में धुत लड़की ने जड़ा था थप्पड़

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को 2009 में एक पार्टी के दौरान थप्पड़ खाना पड़ा। दरअसल, दिल्ली में एक प्राइवेट पार्टी में नशे में धुत बिजनेसमैन की बेटी ने पार्टी के माहौल के बीच सलमान को थप्पड़ मार दिया। हालांकि, सलमान शांत रहे और उनके बॉडीगार्ड ने उस लड़की को पार्टी से बाहर निकाल दिया।

करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच 'थप्पड़ विवाद'

जब फिल्मी सेट पर करीना और बिपाशा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। 2001 में 'अजनबी' फिल्म के सेट पर डिजाइनर को लेकर हुआ विवाद इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में करीना ने बिपाशा को ‘काली बिल्ली’ कहते हुए थप्पड़ जड़ दिया था।

सीआईएसएफ अधिकारी ने कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर जड़ा थप्पड़

2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ अधिकारी ने अभिनेत्री और नेता कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया था। कारण था- कंगना का किसानों के आंदोलन पर दिया गया विवादित बयान। कॉन्स्टेबल ने कहा कि उसकी मां भी खुद आंदोलन में बैठी थीं और कंगना की टिप्पणी से आहत हुई थीं।

रणवीर सिंह को शो के दौरान बॉडीगार्ड ने मारा था थप्पड़

सीम्मा अवार्ड्स 2022 में रणवीर सिंह शो में पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा की संख्या में लोग पहुंच गए थे। उस दौरान बॉडीगार्ड ने भीड़ को संभालते के चक्कर में गलती से रणवीर सिंह को ही थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि, रणवीर ने इसे हल्के में लिया और हंसते हुए स्थिति को संभाल लिया था।

गौहर खान को दर्शक ने मारा था थप्पड़

टीवी शो 'इंडियाज रॉ स्टार' के फिनाले के दौरान एक दर्शक ने गौहर खान को अचानक से थप्पड़ मार दिया था। इसके लिए उस शख्स ने वजह “छोटी ड्रेस पहनने पर उसकी धार्मिक भावनाएं आहत होना” बताई थी। इस घटना से पूरा सेट हक्का-बक्का रह गया था।

करण सिंह ग्रोवर को पत्नी जेनिफर विंगेट ने सेट पर जड़ा था थप्पड़

जेनिफर को एक टीवी शो के दौरान करण के अफेयर के बारे में पता चला। गुस्से में जेनिफर ने करण को सेट पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। यह खबर उस समय फैंस के बीच काफी चर्चा में रही।

ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ मारा

फिल्म 'प्यारे मोहन' के सेट पर ईशा देओल ने अमृता राव को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में ईशा ने स्वीकार किया कि अमृता ने उनसे बुरा व्यवहार किया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा किया था।

ये भी पढ़ें

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  
बॉलीवुड
Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

30 Oct 2025 04:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कभी छोटी ड्रेस तो कभी विवादित बयान, अतरंगी वजहों के चलते इन Celebs को सरेआम पड़ चुका है थप्पड़

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Shilpa Shetty Mother Hospitalized: सुनंदा शेट्टी हुई हॉस्पिटल में एडमिट, बेटे शिल्पा आनन-फानन में पहुंची लीलावती

Shilpa Shetty Mother Sunanda Hospitalized
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim
बॉलीवुड

गौरी खान के रेस्टोरेंट में 3700 की लैंब चॉप, 1500 के मोमो, एक वेज रोल की कीमत सुनकर हो जाएंगे हैरान

Gauri Khan Restaurant Torii mumbai
बॉलीवुड

सद्गुरु ने ‘रामायण’ में राम बने रणबीर कपूर को लेकर दिया बयान, बोले- उससे राम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते…

Sadhguru defends Ranbir Kapoor
बॉलीवुड

फिल्म ‘हक’ पर छिड़े विवाद पर इमरान हाशमी ने दिया बयान, बोले- किसी भी मुस्लिमों की छवि…

Emraan Hashmi react on Haq controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.