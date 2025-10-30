ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम संग अपने रिश्ते को झूठा बताया है और साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वह कह रही थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है उसे भी गलत बताया है। उन्होंने कहा, "मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। न ही मैंने उसे देखा है और न ही मैं उससे कभी मिली हूं और जिससे मेरा नाम जुड़ा है या जुड़ा था कुछ समय के लिए उसका नाम था विक्की गोस्वामी तो क्या आपने कभी सुना कि विक्की ने कोई ब्लास्ट किया और किसी देश की एंटी नेशनल एलिमेंट्स में काम किया।"