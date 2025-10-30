Patrika LogoSwitch to English

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम संग रिश्ते का बताया सच, नया वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा…  

Mamta kulkarni On Dawood Ibrahim: ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर दाऊद इब्राहिम वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि मेरा रिश्ता दाऊद से नहीं बल्कि किसी और से था। उनका ये बयान भी तेजी से वायरल हो गया है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 30, 2025

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim

ममता कुलकर्णी ने दाऊद इब्राहिम पर किया वीडियो शेयर

Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim is not a Terrorist: एक्ट्रेस से साध्वी बन चुकी ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उनका हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह कहते दिखाई दे रही थी कि दाऊद इब्राहिम ने कोई बम ब्लास्ट नहीं करवाया है। जैसे ही ये मामला गरमाया खुद ममता कुलकर्णी ने नया वीडियो शेयर कर सफाई दे डाली।

ममता कुलकर्णी ने नया वीडियो किया शेयर (Mamta kulkarni React on Dawood Ibrahim is not a Terrorist)

ममता कुलकर्णी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने दाऊद इब्राहिम संग अपने रिश्ते को झूठा बताया है और साथ ही जो वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वह कह रही थी कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं है उसे भी गलत बताया है। उन्होंने कहा, "मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। न ही मैंने उसे देखा है और न ही मैं उससे कभी मिली हूं और जिससे मेरा नाम जुड़ा है या जुड़ा था कुछ समय के लिए उसका नाम था विक्की गोस्वामी तो क्या आपने कभी सुना कि विक्की ने कोई ब्लास्ट किया और किसी देश की एंटी नेशनल एलिमेंट्स में काम किया।"

ममता कुलकर्णी ने मीडिया पर लगाए गंभीर आरोप (Mamta kulkarni Instagram)

ममता कुलकर्णी ने आगे कहा, "मैंने जो भी सवालों के जवाब दिए थे मीडिया ने उसे गलत तरीके से उछाल दिया है। मैं चाहती हूं कि दोबारा मेरा वो इंटरव्यू हो और लोग उसे शांतिपूर्वक सुने। बाकी जो साधु संत हैं वह अपना विवेक इस्तेमाल करें।"

बता दें, ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ गोरखपुर पहुंची थीं। जहां से उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह कहती नजर आ रही है कि दाऊद इब्राहिम ने कोई बम ब्लास्ट नहीं करवाया है। उसी पर अब ममता कुलकर्णी ने अपना बयान दिया है।

ममता कुलकर्णी ने की कठोर तपस्या (mamta kulkarni mahamandaleshwar)

ममता कुलकर्णी ने बताया कि वह अब पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर हैं। उनका जीवन गुरु चैतन्य गगनगिरी महाराज से मिली दिशा का नतीजा है। ममता ने बताया कि 1995 में उनके जीवन में गुरु गगनगिरी महाराज का आगमन हुआ। गुरुजी नाथ संप्रदाय के महान तपस्वी थे और उन्होंने 12 वर्षों तक एक ही जगह पर रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया और कठोर तपस्या की। ममता को साल 2016 से 2025 तक लगातार साधना करने के बाद सिद्धि प्राप्त हुई।

