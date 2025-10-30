Patrika LogoSwitch to English

'बिग बॉस' होस्ट करने की 150 करोड़ फीस लेते हैं सलमान खान? प्रोड्यूसर ने बताई बड़ी सच्चाई

Bigg Boss Salman Khan Fees: बिग बॉस 19 इन दिनों अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। जल्द ही शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है, उससे पहले सलमान खान की फीस को लेकर प्रोड्यूसर ने बड़ा खुलासा किया है, कहा जा रहा है कि भाईजान शो होस्ट करने के 150 करोड़ रुपये लेते हैं।

Oct 30, 2025
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 30, 2025

Salman Khan Bigg Boss Fees

बिग बॉस में सलमान खान की फीस पर प्रोड्यूसर ने किया खुलासा

Bigg Boss Salman Khan Fees: टीवी का सबसे बड़ा और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' और इसके होस्ट सलमान खान की फीस हर साल चर्चा में बनी रहती है। कभी खबरें आती हैं कि एक्टर ने 200 करोड़ तो कभी 300 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। इस साल भी ऐसी ही खबरें आ रही थी कि सलमान खान ने शो के लिए इस सीजन में 150 से 200 करोड़ रुपये लिए है। अब इन्हीं खबरों पर शो के मेकर्स ने चुप्पी तोड़ते हुए सच्चाई बताई है। जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है।

प्रोड्यूसर ने सलमान खान की फीस पर किया खुलासा (Bigg Boss Salman Khan Fees)

'बिग बॉस' के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने सलमान खान की भारी भरकम फीस को लेकर बात की है। इंडिया टुडे से बात करते हुए नेगी ने कहा कि, "शो के होस्ट सलमान खान हर पैसे के लायक हैं। उन्होंने कहा, "फीस को लेकर जो भी डील है, वह सलमान खान और जियो हॉटस्टार के बीच है। इसलिए इसके बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन, उन्हें लेकर जो भी अफवाह है, मैं इतना कह सकता हूं कि वो हर पैसे के लायक हैं। मेरे लिए जब तक वो वीकेंड पर मौजूद हैं, मैं खुश हूं।"

'बिग बॉस' से सलमान का इमोशनल कनेक्शन (Bigg Boss Producer On Salman Khan)

ऋषि नेगी ने उन अफवाहों पर भी बात की, जो हर साल आती हैं कि सलमान खान अब यह शो छोड़ने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे में उनकी बात पहले भी हुई है। ऋषि नेगी ने कहा, "उनका भी अब इस शो से एक लगाव हो गया है। जब भी वह स्टेज पर होते हैं या फिर किसी कंटेस्टेंट या किसी मुद्दे पर बात करते हैं, तो वो सब उनके अंदर से स्वाभाविक रूप से बाहर आता है। वह भी अब बिग बॉस से जुड़ चुके हैं।"

सलमान खान कई बार कर चुके हैं बिग बॉस करने से मना

प्रोड्यूसर ने आगे कहा कि वह काफी खुशकिस्मत हैं कि सलमान हमेशा शो के लिए 'हां' कह देते हैं। उन्होंने कहा, "हां, इतना जरूर है कि वो कई बार कह देते हैं, 'मैं अब और नहीं कर सकता।' हालांकि, अब तक हम भाग्यशाली रहे हैं कि उन्होंने हमेशा शो करने के लिए हां कहा है और हमारे शो को अपना माना है।"

आपको बता दें कि सलमान खान इस रियलिटी शो को 10 साल से भी ज्यादा समय से होस्ट कर रहे हैं। उनकी होस्टिंग का अंदा दर्शकों को बेहद पसंद आता है और लोग हमेशा वीकेंड के वार का इंतजार करते हैं और एक्साइटेड रहते हैं कि किस कंटेस्टेंट की सलमान क्लास लगाएंगे।

