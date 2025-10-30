‘बिग बॉस’ होस्ट करने की 150 करोड़ फीस लेते हैं सलमान खान? प्रोड्यूसर ने बताई बड़ी सच्चाई

'बिग बॉस' के प्रोड्यूसर ऋषि नेगी ने सलमान खान की भारी भरकम फीस को लेकर बात की है। इंडिया टुडे से बात करते हुए नेगी ने कहा कि, "शो के होस्ट सलमान खान हर पैसे के लायक हैं। उन्होंने कहा, "फीस को लेकर जो भी डील है, वह सलमान खान और जियो हॉटस्टार के बीच है। इसलिए इसके बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है। लेकिन, उन्हें लेकर जो भी अफवाह है, मैं इतना कह सकता हूं कि वो हर पैसे के लायक हैं। मेरे लिए जब तक वो वीकेंड पर मौजूद हैं, मैं खुश हूं।"